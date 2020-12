Những vai đồng tính, chuyển giới ấn tượng trên màn ảnh

Vai diễn chàng trai đồng tính trong Call Me By Your Name (2017) đã nâng tên tuổi của Timothee Chalamet lên hàng ngôi sao. Nam diễn viên thể hiện thành công vai Elio - thanh niên trẻ đem lòng yêu người đàn ông lớn tuổi. "Chalamet gợi lên nhiều sắc thái của thanh niên mới biết yêu, thô sơ nhưng vô cùng chân thực", The Economist nói về diễn xuất của Timothee. Hollywood Reporter lại gọi cảnh quay không lời cuối cùng trong phim "mê hoặc đến nỗi khẳng định vị thế của ngôi sao 21 tuổi có cơ hội trở thành tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới".