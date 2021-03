Những vai diễn nổi bật của 'nữ thần đẹp nhất Kpop'

All About My Mom (2015): Jin Ae (Eugene) không hòa thuận với mẹ ruột là San Ok (Go Doo Shim đóng). Cô mong muốn nhanh chóng kết hôn với bạn trai Kang Hoon Jae để tới sống cùng anh và mẹ chồng. Tuy nhiên, sau khi trải qua cuộc sống khó khăn với mẹ chồng, cô dần thấu hiểu hơn và biết thông cảm với mẹ ruột. Trong All About My Mom, Eugene hợp tác với nam diễn viên Lee Sang Woo - chồng của bạn thân và cũng là bạn diễn trong Penthouse là Kim So Yeon.