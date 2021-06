Những vai diễn có khả năng hủy hoại tâm lý lâu dài

Sandra Peabody trong The Last House on the Left (1972): Nữ diễn viên Sandra Peabody đã trở thành nạn nhân của bạo hành trên phim trường thác phẩm The Last House on the Left. Hậu trường bộ phim tiết lộ Peabody từng bị đe dọa, hành hung. Marc Sheffler, bạn diễn của Peabody cho hay mình từng kéo cô đến bên vách đá, dọa sẽ buông tay để nữ diễn viên rơi xuống trong khi đạo diễn Wes Craven bí mật ghi hình. Một số người khác thậm chí đe dọa sẽ tấn công Peabody theo cái cách nhân vật của họ đã làm trên phim. Ảnh: Lobster Enterprises.