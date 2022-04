Những vaccine nào cần tiêm ngừa trước khi nghỉ lễ?

Khi dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, tiêm vaccine phòng bệnh truyền nhiễm được xem là bước chuẩn bị cần thiết trước kỳ nghỉ lễ.

Bác sĩ chuyên khoa I Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết vào những ngày lễ kéo dài, lưu lượng di chuyển của người dân tăng cao. Việc đột ngột thay đổi môi trường sống và mật độ tiếp xúc đông luôn mang theo nguy cơ lây nhiễm nhiều mầm bệnh nguy hiểm.

Vì vậy, trước khi bắt đầu chuyến đi, người dân nên kiểm tra tình hình dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác ở bất kỳ nơi nào sắp đến. Đặc biệt, không đi du lịch nếu gia đình đang có người mắc Covid-19.

Người dân đưa trẻ đến VNVC chủng ngừa vaccine trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Hiếu Nguyễn.

Tại Việt Nam, theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, tỷ lệ trẻ em tiêm các loại vaccine sụt giảm rõ rệt.

Số liệu ghi nhận vào thời điểm tháng 9/2021 cho thấy tỷ lệ tiêm chủng tại một số tỉnh miền Trung chỉ đạt 50% so với kế hoạch năm. Một số tỉnh phía Nam chỉ đạt 40%. Điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm một số bệnh như bạch hầu - ho gà - uốn ván, cúm, thủy đậu, viêm màng não, viêm não Nhật Bản, bại liệt, tả...

Đây là những bệnh nguy hiểm để lại nhiều biến chứng và di chứng nặng nề. Covid-19 đang được xem xét trở thành bệnh lưu hành, khả năng đồng nhiễm hoặc bội nhiễm cùng các bệnh luôn tiềm ẩn.

“Do đó, trước chuyến đi, các thành viên trong gia đình cần chắc chắn tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đặc biệt là vaccine cúm mùa, vaccine uốn ván, vaccine thương hàn, vaccine tả, sốt vàng, viêm gan siêu vi A, viêm gan siêu vi B...”, BS Trương Hữu Khanh - Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM - cho biết.

BS Khanh nhấn mạnh thêm: “Tại các địa phương, những vaccine này có thể không có sẵn nên tiêm phòng trước chuyến đi là bước chuẩn bị không thể thiếu. Đồng thời, những vaccine này cần tiêm sớm để cơ thể có đủ thời gian cần thiết tạo được kháng thể, xây dựng hàng rào miễn dịch. Tiêm vaccine trước kỳ nghỉ lễ là cách ngăn ngừa bệnh hoặc tránh nhiễm virus khi trở về nhà và truyền bệnh cho người khác, bảo vệ trẻ em và cả gia đình”.

Người dân tiêm vaccine phòng bệnh truyền nhiễm bảo vệ sức khỏe trước các bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Hiếu Nguyễn.

BS Bạch Thị Chính khuyến cáo, người dân nếu đi đến những vùng nông thôn, những nơi có nguồn nước dễ bị ô nhiễm, cần đề phòng các bệnh như tả, viêm não mô cầu, thương hàn, bạch hầu. Việt Nam đang chuẩn bị vào mùa hè với sự xuất hiện của bệnh viêm não Nhật Bản và viêm màng não, gây tử vong nhanh chóng. Hai bệnh này có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Đặc biệt, một số đối tượng dễ tổn thương như trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch… phải được bảo vệ bằng vaccine, tránh những biến chứng nặng do bệnh truyền nhiễm như viêm phổi do phế cầu, cúm, tiêu chảy cấp do Rota virus gây ra. Ngoài ra, người dân cần tiêm vaccine ngừa bệnh sốt vàng da nếu đi du lịch đến một số quốc gia ở châu Phi, Nam Mỹ.

Với kho bảo quản vaccine đạt chuẩn GSP, VNVC cung cấp đầy đủ các loại vaccine quan trọng nhất hiện nay, ngừa những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm, viêm phổi, sởi, Rubella, viêm màng não, viêm não Nhật Bản, ung thư cổ tử cung do virus HPV, viêm gan do siêu vi…

