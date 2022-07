Những ứng viên sáng giá cho vai James Bond

Robert Pattinson: "Rob như thể trúng độc đắc với vai chính trong The Batman, nhưng tôi tin nếu trở thành 007, anh ấy còn tỏa sáng hơn nữa", Faye Bradley, cây bút chuyên phim của SCMP, nhận định. Trong khi đó, nhà làm phim nổi tiếng Danny Boyle (đạo diễn của Trainspotting, Slumdog Millionaire và 28 Days Later) bày tỏ hy vọng trên Esquire: "Rob sẽ tạo nên một James Bond tuyệt vời". Ảnh: The Guardian.