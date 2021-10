Những tựa phim kinh dị không nên bỏ lỡ dịp Halloween

Khán giả có thể thoải mái tận hưởng những thước phim kinh dị hấp dẫn trong dịp Halloween năm nay trên FPT Play.

Lễ hội Halloween tới gần cũng là thời điểm các nhà sản xuất toàn cầu giới thiệu những bộ phim kinh dị đặc sắc. Mùa Halloween năm nay, các tín đồ phim kinh dị không thể bỏ lỡ những thước phim hồi hộp pha lẫn rùng rợn này.

Doctor Sleep (Ký ức kinh hoàng)

Doctor Sleep được xem là tác phẩm kinh dị xuất sắc của hãng Warner Bros vào thời điểm ra mắt. Dưới bàn tay của đạo diễn Mike Flanagan, bộ phim được đánh giá là phần hậu truyện xứng tầm với The Shining đã ra mắt 40 năm trước đó. Nội dung của cả hai đều được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của ông hoàng sách kinh dị Stephen King.

Nhiều năm sau biến cố kinh hoàng ở khách sạn Overlook, cậu bé Danny Torrance (Ewan McGregor thủ vai) nay đã 40 tuổi. Danny dùng khả năng thấu thị của mình để an ủi những bệnh nhân cận tử. Tại đây, anh gặp cô bé có siêu năng lực tương đồng, Abra Stone (Kyliegh Curran thủ vai), và rơi vào cuộc săn đuổi của giáo phái tà ác True Knot. Đây là những kẻ đã đạt được sự bất tử bằng cách hút linh khí của những người sở hữu khả năng thấu thị như Danny và Abra.

Doctor Sleep được đánh giá là phần hậu truyện xứng tầm với siêu phẩm The Shining.

Tác phẩm được đánh giá cao vì đã dung hoà giữa phong cách cá nhân của Mike, cốt truyện của Stephen và “di sản” của người tiền nhiệm Stanley Kubrick. Nhờ đó, Doctor Sleep dù không cần dùng đến thủ thuật jump scare vẫn khiến khán giả rợn người bởi bầu không khí kinh dị, ám ảnh bao trùm bộ phim.

IT: Chapter 2 (Gã hề ma quái: Chương 2)

Cũng là một tác phẩm khác chuyển thể từ sách của Stephen King,IT: Chapter 2 (Gã hề ma quái: Chương 2) với thời lượng 165 phút là một siêu phẩm khác của mùa Halloween, chỉ dành cho những khán giả “cứng”.

Hậu truyện IT: Chapter 2 chọn giai đoạn trưởng thành của nhóm Loser’s Club, 27 năm sau khi họ tưởng đã giết chết được tên ác quỷ Pennywise (Bill Skarsgård). Những vụ mất tích và án mạng bí ẩn liên tiếp xảy ra ở làng quê khiến Mike Hanlon quyết định triệu tập cả nhóm trở về tiêu diệt gã hề mãi mãi.

Gã hề ác quỷ Pennywise trở lại trong mùa Halloween năm nay.

Khác với Doctor Sleep, IT: Chapter 2 nhắm thẳng vào nỗi sợ trực quan với rất nhiều pha hù dọa bất ngờ và những hình ảnh đáng sợ được cài cắm. Đặc biệt, bằng cách sử dụng hồi tưởng ở nhiều thời điểm khác nhau trong bộ phim, đạo diễn Andy Muschietti đã mang lại cho IT 2 cảm giác giật gân và căng thẳng gấp bội so với phần 1.

Insidious: The last key (Quỷ quyệt 4: Chìa khóa quỷ dữ)

Một siêu phẩm kinh dị khác không thể bỏ qua là Insidious: The last key (Quỷ quyệt 4: Chìa khóa quỷ dữ). Ở phần 4, hãng Sony Pictures và đạo diễn Adam Robitel đã nâng cấp mức độ kinh dị của 3 phần Insidious trước đó lên nhiều lần.

Vẫn xoay quanh những vụ trừ tà đáng sợ, bà đồng Elise Ranier (Lin Shaye thủ vai) từ vai phụ tá trở thành nhân vật chính của Insidious: The last key. Bằng nhiều thiết bị tối tân và khả năng ngoại cảm, biệt đội trừ tà gồm Elise và hai cộng sự Specs (Leigh Whannell thủ vai) và Tucker (Angus Sampson thủ vai) tiếp tục có những màn săn ma rùng rợn. Nhưng thay vì đi cứu giúp người khác, nay họ phải đối diện với nỗi sợ hãi và tự cứu lấy mình.

Cấp độ kinh dị của 3 phần Insidious trước được nâng lên nhiều lần ở phần 4.

Trong Insidious: The Last Key, cõi vô định The Further không còn đơn thuần là những khoảng tối trống rỗng mà trở thành nhà tù giam cầm vô số hồn ma ghê rợn. Những âm thanh nổi da gà cùng các pha hù dọa có cường độ dày đặc giúp bộ phim thao túng cảm xúc sợ hãi người xem. Insidious: The Last Key xứng đáng nằm trong danh sách phim kinh dị xuất sắc của mùa Halloween năm nay.

The Visit (9 rưỡi tối)

Đây là tác phẩm đánh dấu nỗ lực trở lại của bậc thầy phim kinh dị M. Night Shyamalan. Ông từng được ca tụng là “Steven Spielberg tiếp theo” sau khi trình làng The Sixth Sense (Giác quan thứ sáu) hồi những năm 1999.

The Visit xoay quanh những trải nghiệm kinh hoàng của hai chị em Becca (Olivia Dejonge thủ vai) và Tyler (Ed Oxenbould thủ vai) trong chuyến về thăm ông bà ở vùng nông thôn bang Pennsylvania. Sau khi phá luật “không được ra khỏi phòng sau 9 rưỡi tối”, chúng bắt đầu khám phá ra những bí mật kinh hoàng về ông bà mình.

Phim xoay quanh những trải nghiệm kinh hoàng của hai chị em ở vùng nông thôn.

Với kinh phí thấp, M. Night Shyamalan vẫn chứng tỏ tài năng khi thử nghiệm thể loại kinh dị mô phỏng phim tài liệu (found-footage). Phong cách này đã gia tăng đáng kể sự chân thực trong cảm nhận của khán giả.

Dù thiếu những trường đoạn máu me, The Visit vẫn không kém phần hấp dẫn với fan phim kinh dị. Sự hấp dẫn của phim nằm ở độ xoắn của tình tiết, khi nhịp điệu phim có phần chậm rãi trong đoạn đầu nhưng càng ngày càng dồn dập và hồi hộp khi các dữ kiện dần chồng chéo lên nhau từ giữa phim trở đi.