Những tư liệu quý tại Bảo tàng Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Bảo tàng Sách và Văn hóa đọc tại TP.HCM sẽ được bổ sung thêm những ấn phẩm của bạn đọc từ các nước trên thế giới gửi về.

Cuốn Giai thoại về nước Anh từ khi thành lập chế độ quân chủ (năm 1769) được trưng bày tại Bảo tàng Sách và Văn hóa đọc. Ảnh: Thái Hà Books.

Vào ngày 22/4, Bảo tàng sách và văn hóa đọc chính thức được mở cửa cho người dân TP.HCM tham quan. Không gian trưng bày sẽ được tổ chức tại tòa nhà Thái Hà Books, số 9/5B Tân Thới Nhất 6, phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Đây là kết quả nhiều năm sưu tầm, tìm kiếm của TS Nguyễn Mạnh Hùng (người sáng lập kiêm Chủ tịch công ty sách Thái Hà). Trước đó, bảo tàng đã được mở cửa tại Hà Nội vào tháng 2/2022. Trong lần ra mắt tại TP.HCM, nhiều tư liệu quý sẽ được bổ sung vào trong bộ sưu tập của bảo tàng.

Một số sản phẩm trưng bày tiêu biểu có thể kể đến là Đại Nam Quốc Sử diễn ca - xuất bản năm 1870; Bích câu - xuất bản năm 1905; Thành Thái Hoàng đế - xuất bản năm 1907; Huấn nữ ca - xuất bản năm 1910, Chinh phụ ngâm - xuất bản bản năm 1913; Nguyễn Trãi gia huấn ca - xuất bản năm 1915; Đông Kinh Nghĩa Thục - xuất bản năm 1937… Đây là các vật phẩm thuộc nhóm sách về văn hóa bản chữ Nôm và chữ Quốc ngữ.

Về phía sách phương Tây, bộ sưu tầm của Thái Hà Books có bản mô phỏng Phiến đá Rosetta, được khắc Sắc lệnh ban hành của nhà vua Ptolemy V bằng ba loại chữ là chữ tượng hình Ai Cập cổ đại, ký tự Demotic và tiếng Hy Lạp cổ đại (năm 196 TCN); Delle Lettere Di M.Clavdio (Những lá thư của M. Clavdio) ra mắt năm 1563...

Một số ấn phẩm sau thế kỷ 18 có thể kể đến là The History of The Decline And Fall of The Roman Empire Volume 1 - Volume 2 (Lịch sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã tập 1 - tập 2) ấn bản năm 1776, 1781; Paul Forestier (hài kịch) bằng tiếng Pháp ấn bản năm 1868); Rococo - Gedichte von Ludwig Ganghofer (Tuyển tập thơ của Ludwig Ganghofer) ấn bản năm 1887.

Ngoài ra còn có nhiều cuốn sách cổ, sách quý về Phật giáo như bản chép Kinh Cúng Phật Nghi; Kinh lá bối Maṅgalasuttaṃ, bộ Kinh Phật gốc Nikaya…

Những ấn phẩm quý được trưng bày tại Bảo tàng Sách và Văn hóa đọc tại TP.HCM.

Theo chia sẻ của TS Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều bạn bè trên thế giới đã gửi vật phẩm đến bảo tàng. Mới đây ông đã nhận được những cuốn sách thú vị đến từ đất nước Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ. Một số ngôi chùa tại TP.HCM đã gửi đến cho TS Nguyễn Mạnh Hùng những cuốn sách quý.

"Trên thế giới hiện có rất nhiều hoạt động về sách có quy mô lớn như hội sách ở Frankfurt, London. Ở Hàn Quốc có một thành phố của các nhà xuất bản, Malaysia có thành phố sách Kota Buku. Vậy đâu là điểm nhấn của sách Việt Nam. Từ suy nghĩ đó tôi đã lập ra Bảo tàng Sách và Văn hóa đọc", TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Người sáng lập Thái Hà Books nhận thấy để văn hóa đọc phát triển thì khuyến đọc phải tốt. Bảo tàng là một cách để truyền cảm hứng cho mọi người tìm hiểu về sách, những ấn phẩm đặc biệt. Nơi đây không chỉ nói lên lịch sử sách và con chữ của Việt Nam mà còn kể lại một câu chuyện của sách thế giới. TS Nguyễn Mạnh Hùng mong rằng sau khi bảo tàng khai trương, mọi người sẽ mang thêm nhiều ấn phẩm quý hiếm đến đóng góp. Ông cho rằng những cuốn sách hiếm cần được chia sẻ nhiều hơn để mọi người biết.