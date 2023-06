Những trùm ma túy 9X trên cung đường miền Trung

Mới đây, những trùm ma túy thuộc thế hệ 9X đã lĩnh án tử hình sau khi vận chuyển ma túy trên cung đường miền Trung, dấy lên sự lo lắng, hoang mang dư luận.

Khoảng 13h ngày 23/5, tại khu vực hầm Mũi Trâu (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nối giữa 2 địa phương Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng, Phòng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn và Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng)… tiến hành dừng, kiểm tra ôtô BKS 43E-000.58 do H.T.P. (SN 1995, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) điều khiển để kiểm tra.

Ngoài tài xế H.T.P., lúc này trên xe có Đặng Quang Hiếu (SN 1998, cùng trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) và Trà Văn Công (SN 1990, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Ma túy trên cung đường miền Trung

Đặng Phước Phong cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng công an phát hiện, thu giữ bên dưới hàng ghế sau ôtô có bao tải, bên trong có chứa 9 gói nghi ma túy với trọng lượng khoảng 9 kg và bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Qua đấu tranh ban đầu, Trà Văn Công khai nhận 9 bao nylon bên trong có chứa chất rắn màu trắng, đó là ma túy loại ketamin và ma túy đá do Công mua của thanh niên (chưa rõ lai lịch) tại thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để mang về Đà Nẵng tiêu thụ. Đây là số lượng ma túy bị bắt quả tang trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cơ quan công an tiến hành test nhanh ma túy với Công và Hiếu, kết quả cả 2 đều dương tính.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, cuối tháng 3, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng thấy nổi lên nhóm người có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, quy mô liên tỉnh, móc nối với các nghi phạm ở Quảng Trị để tuồn ma túy vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Qua thu thập các chứng cứ, tài liệu và thông tin về các nghi phạm liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy này nên đầu tháng 5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt các nghi phạm.

Quá trình thu thập thông tin và tài liệu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng xác định đường dây này do Trà Văn Công cầm đầu. Ngày 22/5, ban chuyên án xác định Công sẽ đi ra cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) lấy ma túy rồi đem về Đà Nẵng để tiêu thụ, nên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triển khai nhiều hoạt động trinh sát, giám sát mọi di biến động của nghi phạm. Vụ án đang tiếp tục được Công an TP Đà Nẵng điều tra, mở rộng.

Tương tự, mới đây, cơ quan chức năng bắt quả tang một nghi phạm 9X trú tại Thừa Thiên - Huế khi đang vận chuyển 36.000 viên nén ma túy trên cung đường miền Trung đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 18/5, tại bến xe phía Bắc TP Huế, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy & tội phạm miền Trung, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên - Huế đấu tranh thành công Chuyên án (giai đoạn 2) và bắt quả tang Đặng Phước Phong (SN 1994, trú số 39, đường Phùng Khắc Khoan, phường Gia Hội, TP Huế) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 36.000 viên nén màu hồng (ký hiệu WY), xe máy, điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan. Tại hiện trường, Đặng Phước Phong khai nhận số viên nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 1 của chuyên án ngày 2/3, tại Km229+900 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thôn Miệt Củ, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng đánh án phát hiện, bắt quả tang Võ Quyết Thắng (31 tuổi, trú tại thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp và xe máy.

Vụ việc sau đó được Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Chuyên án đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra xác minh, đấu tranh mở rộng.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đặng Phước Phong sử dụng ma túy đã lâu, nằm trong kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an Thừa Thiên - Huế. Hiện, 36.000 viên ma túy được Phong đưa từ Lao Bảo nhằm mục đích gì, cơ quan công an đấu tranh làm rõ.

Khi 9X lãnh án tử vì vận chuyển ma túy “khủng”

Phan Văn An (SN 1992, trú phường 16, quận 4, TP.HCM) ra TP Huế thuê trọ tại phòng 3A5-CT3, chung cư Aranya, phường Xuân Phú (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) làm nghề buôn bán tự do. Trong thời gian này, An quen biết với một người không rõ nhân thân, lai lịch tên là “Đồng”.

Trong lúc ăn nhậu với nhau, Đồng đặt vấn đề nhờ An nhận giúp gói ma túy được vận chuyển từ Quảng Trị vào TP Huế bằng ôtô khách, sau khi xong việc Đồng sẽ cho An mượn 140 triệu đồng mở quán ăn. Lúc này, An đồng ý, nên Đồng giao cho An chiếc điện thoại di động có gắn thẻ sim số 0868002108 để liên lạc nhận ma túy.

Đồng nói với An khi nhận được ma túy thì đưa về nơi An thuê trọ cất giấu trước, Đồng sẽ cho An biết địa điểm để An giao lại gói ma túy cho Đồng sau. Sau đó, Đồng ra về, còn An tiếp tục đến quán nhậu khác ở đường Chu Văn An (phường Phú Hội, TP Huế) ăn nhậu với người bạn khác tên Tùng. Đến khoảng 22h cùng ngày, có người gọi điện thoại hẹn đến ngã 3 cầu Tuần nhận hàng, nên An điều khiển môtô BKS 7SF2-023.25 đến phía Nam cầu Tuần thuộc thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, TP Huế chờ.

Trà Văn Công (giữa) và tang vật bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ.

Đến 23h20 ngày 3/9/2022, ôtô khách của nhà xe Minh Quý BKS 36B-033.76 đến, phụ xe giao cho An hộp giấy bằng carton, có kích thước (17x17x18 cm) được dán kín bằng bằng keo, bên ngoài có dòng chữ: “Anh Đồng, TP Huế, số điện thoại 0868002108”.

An nhận hộp giấy bỏ lên xe chuẩn bị vận chuyển đi, thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Qua kiểm tra, bên trong có 2 gói nylon chứa ma túy, loại methamphetamine. Quá trình điều tra do không xác minh được nhân thân, lai lịch của Đồng, nên không có cơ sở xử lý… Qua xem xét toàn bộ tính chất vụ án, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tuyên phạt mức án tử hình đối với Phan Văn An.

Tương tự, ngày 23/5, tại tỉnh Thanh Hóa, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm của 3 bị cáo gồm: Hoàng Ngọc Toàn (SN 1990, trú xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân), Trịnh Văn Huy (SN 1996, trú tại xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân) và Phạm Trung Kiên (SN 2001, trú phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình trong vụ vận chuyển trái phép gần 10 kg ma túy đá.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 2/5/2021, Hoàng Ngọc Toàn nhận được điện thoại của Lê Bùi Quốc Thanh (là bạn của Toàn, SN 1994, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hẹn gặp và đặt vấn đề thuê Toàn vận chuyển ma túy đá từ cầu G9 thuộc xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát về khu vực Big C, TP Thanh Hóa. Sau khi xong việc, Thanh sẽ trả công cho Toàn 80 triệu đồng và Toàn đồng ý nhận lời.

Tại đây, Thanh đưa cho Toàn 800 triệu đồng và nói khi lên Mường Lát thì đưa số tiền này cho người đàn ông Lào, đồng thời nhận ma túy mang về cho Thanh.

Thanh đưa trước cho Toàn 10 triệu đồng tiền công và hẹn khi xong việc sẽ đưa hết số tiền còn lại. Theo yêu cầu của Thanh, tối 10/5/2021, Toàn phải có mặt để nhận ma túy đá như đã thống nhất từ trước.

Lúc này, Toàn ở với Lê Quốc Thành (SN 1988, trú thị xã Bỉm Sơn), nên nói cho Thành biết việc sẽ đi lên Mường Lát vận chuyển ma túy đá cho Thanh. Thấy vậy, Thành cũng nhờ Toàn lên Mường Lát lấy ma túy ketamine cho Thành tiêu thụ ở thị xã Bỉm Sơn, nhưng Toàn không đồng ý. Thấy Toàn từ chối, Thành nói với Toàn cho Phạm Trung Kiên đi cùng để giúp Toàn cảnh giới và Toàn đồng ý.

Sau đó, Toàn rủ thêm Trịnh Văn Huy cùng đi. Kiên gọi điện cho Trần Văn Chung (SN 1989, trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn) là lái xe taxi Mai Linh chở Kiên, Toàn, Huy lên Mường Lát đi công việc.

Khi đến khu vực cầu G9, Toàn bảo Chung dừng xe để Toàn và Huy xuống xe, còn Kiên và Chung lái xe đi lên một đoạn để chờ Toàn. Toàn và Huy đi bộ lên đồi đến khu vực biên giới Việt Nam - Lào để lấy ma túy. Tại đây, Toàn đưa 800 triệu đồng cho người đàn ông và được người này đưa cho Toàn một túi xách. Toàn kiểm tra bên trong là các túi nylon đựng ma túy và đưa cho Huy cầm để ra về rồi gọi điện cho Kiên và lái xe taxi quay lại đón. Sau khi lấy được ma túy, Toàn, Huy, Kiên và Chung lái xe taxi về TP Thanh Hóa.

Rạng sáng hôm sau, khi xe taxi của Chung đến địa phận huyện Bá Thước, thì Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Bá Thước yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này ở trong xe, Toàn không chấp hành, nên yêu cầu Chung tăng ga và tông vào xe của tổ công tác để chạy trốn. Thấy lực lượng công an vẫn tiếp tục truy đuổi, Toàn bảo Huy và Kiên vứt ma túy ra khỏi xe, đồng thời Toàn rút súng trong người vứt ra ven đường để tẩu tán.

Tuy nhiên, sau đó cả 4 người đã bị lực lượng chức năng khống chế, yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đồng thời đưa các nghi phạm quay lại hiện trường nơi vứt ma túy. Tổ công tác thu giữ tang vật gồm 10 túi ma túy đá (trọng lượng gần 10 kg), khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ thêm nhiều ma túy methamphetamine và ketamin, quả lựu đạn, 2 khẩu súng quân dụng và 50 viên đạn các loại…

Trong vụ án này, Hoàng Ngọc Toàn tuổi đời còn trẻ, nhưng là giang hồ cộm cán, có đến 4 tiền án về tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa đã buộc Hoàng Ngọc Toàn, Trịnh Văn Huy, Phạm Trung Kiên chấp hành hình phạt chung là tử hình, trong đó các nghi phạm đều bị tuyên án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo HĐXX phúc thẩm, tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng hình phạt tử hình đối với 3 bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, nên quyết định không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên các nội dung của bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng đối với các bị cáo.

Theo cơ quan công an, trước tình hình tội phạm ma túy ngày càng “trẻ hóa”, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, thì các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng - chống ma túy, tác hại, hệ lụy của ma túy gắn với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Chủ động phối hợp với gia đình, chính quyền cơ sở, vận động người có uy tín trong dòng họ, tôn giáo, già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số quản lý, giáo dục con em tránh nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng, tham gia các đường dây ma túy; giám sát, giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng…