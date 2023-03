Những trang sách đưa bạn du lịch vòng quanh thế giới

Hành trình khám phá từ Á sang Âu, dọc miền Nam Mỹ hay vòng quanh nước Mỹ được các tác giả khắc họa sống động qua từng trang sách.

Xê dịch qua các vùng đất, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên và tìm hiểu về văn hóa, con người ở những nơi khác nhau trên hành tinh là trải nghiệm vô giá đối với bất kỳ ai. Bạn sẽ được truyền thêm động lực để khám phá thế giới xung quanh qua các câu chuyện được kể lại từ những đầu sách dưới đây.

Đi rong trên những múi giờ

Tác giả: Nguyễn Hữu Tài

Ảnh: Hải Thanh.

Đi rong trên những múi giờ kể lại hành trình khám phá các quốc gia trên ba châu lục Á - Âu - Phi. Với 19 bài viết, nét hấp dẫn ở cuốn du ký này là giọng văn dí dỏm nhưng đầy sự chiêm nghiệm sâu sắc, mang đến cho độc giả tò mò cùng ngạc nhiên và hứng khởi trước từng điểm đến.

Những câu chuyện trong cuốn sách mang đến sự thú vị rất riêng, không dễ tìm thấy ở bất cứ đâu. Chẳng hạn: Vì sao dưới cái nắng đỏ lửa 40 độ, đền Baitul Mukarram vẫn mát lạnh chân trần? Chúng ta sẽ nhìn thấy gì khi đứng ở đường kinh tuyến gốc Greenwich? Đường biên giới ở châu Âu có gì đặc biệt? Đường vào kim tự tháp Kheops để chiêm ngưỡng quan tài của Pharaoh vĩ đại nhất Ai Cập có gì?...

Nào, mình cùng đạp xe đến Paris

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ảnh: Ebdbook.

Cuốn du ký Nào, mình cùng đạp xe đến Paris kể về hành trình đạp xe từ Việt Nam đến Paris (Pháp). Chuyến đi là một bài ca về tuổi trẻ, với những khắc khoải, khát khao, với nỗi đam mê và lòng dám sống.

Với mục đích tuyên truyền về tác động của chống biến đổi khí hậu, từ Việt Nam, cô gái 28 tuổi Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng với bạn trai người Scotland, Simon Nelson, đạp xe trong suốt 291 ngày, vượt qua hơn 15.000 km với 11 quốc gia để đến thủ đô Paris, Pháp.

Khởi đầu của cuộc hành trình từ xã Bình Thạnh, An Giang, cặp đôi đi qua một loạt các tỉnh thành Việt Nam, trước khi vào lãnh thổ Trung Quốc. Từ đây, họ xuyên qua một loạt quốc gia Trung Á nằm trên “Con đường Tơ lụa” huyền thoại trước khi tiến vào Thổ Nhĩ Kỳ - cửa ngõ châu Âu để tiếp tục chinh phục châu Âu với điểm cuối là Paris cổ kính.

Trái tim trên những con đường

Tác giả: Mai Thanh Nga

Ảnh: Y Nguyên.

Tác giả Mai Thanh Nga kể về những chuyến đi tuổi trẻ vòng quanh châu Âu, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ… trong cuốn Trái tim trên những con đường với cách hành văn nhẹ nhàng, trẻ trung và thú vị. Độc giả sẽ cảm nhận được những cung bậc cảm xúc giản dị và chân thành nhất của người viết và hơi thở của thiên nhiên trên từng trang sách.

"Thành thị đôi khi làm người ta ngột ngạt dù ở châu Âu, cuộc sống rất thảnh thơi, có sự thanh bình, chậm rãi ngay ở những thành phố lớn… Thế nhưng sau tất cả, thiên nhiên vẫn nhiều sức vẫy gọi nhất, về với những cánh đồng, những con đường, những ngôi làng hoặc những thành phố nhỏ bé. Có rất nhiều vẻ đẹp tiềm tàng ở đó, không chỉ trong cảnh sắc dân dã mà còn trong bầu không khí thật tươi mới, trong những con người hiền lành - những con người thật sự Pháp, Italy hay Đức".

On the Road

Tác giả: Jack Kerouac

Ảnh: Nhã Nam.

On the Road là cuốn tiểu thuyết viết về cuộc phiêu lưu xuyên Mỹ của Sal Paradise và Dean Moriarty, dựa trên chuyến đi có thật của Jack Kerouac và Neal Cassady. Chuyện được kể từ góc nhìn trần thuật của Sal Paradise (chính là Kerouac) về các chặng đường từ New York, Denver tới San Francisco cùng với những phiếm đàm về nhạc jazz, thơ ca và ma túy…

Thực chất, chuỗi hành trình vòng quanh nước Mỹ này chính là hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và sự trải nghiệm đích thực. Tác giả viết bằng sự pha trộn giữa cái nhìn buồn bã ngây thơ với sự phóng túng cuồng nhiệt, giữa tình yêu sâu sắc với nước Mỹ, lòng trắc ẩn của ông với con người và cảm thức về ngôn ngữ.

Cuốn tiểu thuyết từng nằm trong danh sách 100 tiểu thuyết tiếng Anh vĩ đại nhất giai đoạn 1923-2005 của tờ Time, được xếp vào các tác phẩm văn học cổ điển Mỹ cùng Huckleberry Finn của Mark Twain.

Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero

Tác giả: Nguyễn Tập

Ảnh: Tramdoc.

Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero như một cuốn phim tài liệu ghi chép lại hành trình dấn thân khám phá Nam Mỹ của tác giả qua nhiều năm.

Với 4 phần: Amazon (Trong rừng thẳm Amazon), Mexico (Xứ sở của những chiếc đầu lâu pha lê, Peru (Bay trên thành phố đá) và Cuba (Lang thang trên quê hương Bolero), cuốn sách mang đến những câu chuyện thực tế về bùa chú, ma thuật, bói toán vẫn còn lưu truyền ở các đô thị, phong tục lạ lùng của những bộ lạc trong rừng thẳm, thành phố đá, hòn đảo trôi dạt, đảo búp bê…

Những câu chuyện được viết lại chân xác, vắn gọn cùng với các tranh ký họa mang đến một cách tiếp cận thực tế rất riêng. Chất du ký bụi bặm, phiêu lãng và mạnh mẽ truyền cảm hứng cho độc giả bắt đầu những hành trình kỳ thú của chính mình.