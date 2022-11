Những trang phục gây tranh cãi nhất năm 2022

Kim Kardashian đã có một trong những khoảnh khắc thời trang gây tranh cãi nhất năm tại Met Gala 2022. Đối với sự kiện thường niên, Kardashian diện chiếc váy lấp lánh mà nữ diễn viên quá cố Marilyn Monroe đã mặc khi hát chúc mừng sinh nhật tổng thống Mỹ - John F. Kennedy vào năm 1962. Các chuyên gia nghiên cứu về Marilyn Monroe chỉ trích Kim làm hỏng bộ váy trị giá 4,8 triệu USD . Không chỉ phá hỏng phom dáng, Kardashian còn bị tố để mồ hôi, nước hoa và lớp trang điểm dính vào váy, gây ra vết bẩn và làm hư hại. Bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not lên tiếng bảo vệ Kim, cho rằng cô không làm hỏng hiện vật giá trị. Tuy nhiên, cô vẫn nhận về vô vàn ý kiến trái chiều. Ảnh: Insider.