Những trang phục biểu diễn ấn tượng của BlackPink

Có mặt tại lễ hội âm nhạc nổi tiếng Coachella, BlackPink khiến người hâm mộ mãn nhãn với những màn trình diễn chuyên nghiệp và nóng bỏng. Tại đây, stylist chuẩn bị cho nhóm nhạc Hàn Quốc những bộ đồ ngắn, gợi cảm. Hầu hết đều được đính đá lộng lẫy. Ảnh: Paint It Black, Off The Page, First Love, Koreaboo.