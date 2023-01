Những trận đánh bên thềm xuân mới

Tôi nhớ mãi thời khắc tàn buổi tiệc tất niên của lực lượng CSHS Thủ đô năm ấy. Thủ trưởng ở ngôi nhà số 7 Thiền Quang đã vẫy lính điều tra trọng án đứng quanh rồi phát lệnh phá án.

Mỗi cuộc điều tra, truy lùng thủ phạm trong dịp Tết luôn đọng lại trong miền nhớ của lính những kỷ niệm sâu sắc. Ngày xuân nếu được khề khà bên mâm cơm sum họp, còn gì bằng việc ôn lại những gian nan, vất vả đã qua trong hành trình bảo vệ Tết bình yên.

Ngày xuân bên nhau nhắc lại chuyện án từ, Trung tá Trần Quang Nhất – (Đội trưởng Đội CSHS - Công an quận Hoàng Mai, nguyên Đội phó Đội 9, Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội) bảo rằng anh không quên bất kỳ tình tiết nào trong hành trình truy xét thủ phạm sát hại lái xe taxi vào tối 24 tháng Chạp tết Kỷ Hợi (29-1-2019) tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, dù cho bao mùa xuân đi qua.

Chính tôi cũng rất nhớ vụ án này, vì luôn dõi theo hoạt động của đồng đội cũ. Còn nhớ vào sáng 27 tết ấy, tôi gọi điện cho Nhất hỏi xem đã có manh mối thủ phạm chưa. Anh đã nói với giọng lo lắng, rằng vụ này rất khó.

Đối tượng Nguyễn Cảnh An khi bị bắt.

Tôi hiểu là án trên tuyến giao thông giữa nạn nhân và hung thủ thường không có quan hệ với nhau, việc xác định họ gặp nhau ở đâu và đi về đâu, tính chất vụ án, thời điểm xảy ra, hiện trường chính, phụ, việc truy tìm nhân chứng hiện trường...là vô cùng nan giải. Vụ án này xảy ra vào buổi tối ở quảng trường rộng lớn trước sân vận động Mỹ Đình. Tại những nơi công cộng như thế, mặc dù có nhiều người nhưng chủ yếu là khách vãng lai, không ai nhận diện được hung thủ hoặc biết thông tin về vụ án. Vào những ngày cận tết, sự dịch chuyển là rất lớn. Nhiều người tỉnh ngoài đã về quê ăn tết, hoặc người đến Hà Nội mua sắm, giao dịch, chúc tết... đã trở về địa phương nên việc truy tìm nhân chứng thực sự khó khăn. Mặt khác, nạn nhân lại không bị mất đồ vật, tài sản, nên hướng truy xét càng bị bó hẹp và mờ mịt hơn nữa.

Cuộc truy tìm trong hơn 10 triệu dân để cho ra cái tên hung thủ, hẳn nhiên không phải cuộc dạo chơi. Khi đó, gần 250 CBCS của Công an Thủ đô và Cục CSHS được tung vào trận với một quyết tâm sắt đá: “không ra thủ phạm, không nghỉ tết!”. Nhất kể với tôi là dù tết đã cận kề, nhưng 100% quân số Đội điều tra trọng án vẫn tập trung cao độ vào công việc suốt ngày đêm, chưa ai được ngơi tay để về nhà mà “cành đào, cây quất”, hay quà cáp nội ngoại. Mọi việc ở nhà đành phó thác cho “mẹ nó” lo toan.

Là người trực tiếp chỉ huy các tổ truy xét, Thượng tá Lê Minh Hải – (Phó trưởng phòng CSHS, Công an TP Hà Nội) nhớ lại: “Trong vụ án này, manh mối về thủ phạm gồm 1 con dao gọt hoa quả dính máu cùng đôi dép vứt lại trong xe taxi. Ngoài ra, qua trích xuất camera hành trình trong xe và tại một số hộ dân xung quanh hiện trường đã thu được dữ liệu quan trọng giúp cho việc dựng tung tích và hoạt động của nạn nhân. Lúc này, lý do tài xế Nguyễn Văn Duy và hung thủ có mặt tại hiện trường đã được làm rõ bởi chiếc camera an ninh ở khu vực bến xe Mỹ Đình đã ghi lại hình ảnh thủ phạm đón xe của nạn nhân. Hãng xe taxi cũng cung cấp thêm những thông tin liên quan đến lộ trình di chuyển của anh Duy. Tổng hợp tài liệu thu thập được, lực lượng phá án đặt giả thuyết đây là một vụ án giết người, cướp tài sản của lái xe taxi.

Mở rộng diện soát xét trong bán kính 5 km tính từ hiện trường, chúng tôi đã dựng được lộ trình trốn chạy của thủ phạm. Đầu tiên, sau khi mở cửa xe, nghi can chạy chân đất vào khu vực Phú Mỹ, Nhân Mỹ, rồi vòng ra đại lộ Thăng Long, sau đó chạy trở lại khu vực hiện trường rồi chạy vào làng Phú Đô tiếp giáp sân vận động Mỹ Đình. Quãng đường tên này đã chạy khoảng 5-6 km. Do rà soát rất kỹ lưỡng, tỷ mỷ, các trinh sát hình sự đã thu được hình ảnh nghi phạm lúc chạy vào và chạy ra khỏi làng Phú Đô có mặc trên người 2 chiếc áo khoác khác nhau. Như vậy, rất có thể nghi phạm có quan hệ trong ngôi làng này. Đây là phát hiện có tính mấu chốt, chìa khóa của vụ án. Tuy nhiên, với mật độ cư dân đông đúc, việc tìm ra ai là người có quan hệ với hung thủ trong hơn 1.000 hộ dân, không phải chuyện dễ dàng”.

Một sáng tạo trong hành trình khám phá vụ án này, đó là việc Ban chuyên án chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, mạng xã hội đăng tải hình ảnh hung thủ để huy động tối đa sức dân vào việc phát hiện thông tin. Cộng đồng đã lập tức vào cuộc, với rất nhiều lượt chia sẻ thông tin, hình ảnh đối tượng và kêu gọi nhau giúp đỡ Công an sớm tìm ra kẻ thủ ác. Sau này, khi vụ án được làm rõ, cư dân mạng lại hết lời biểu dương, khen ngợi tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an.

Với quyết tâm sắt đá phải bắt bằng được kẻ thủ ác để hương hồn nạn nhân được thanh thản và trấn an người dân, hàng trăm trinh sát đã tỏa xuống địa bàn, vào từng hộ gia đình để nắm tình hình.

Mặc dù thời điểm cận tết, nhưng lực lượng điều tra đã nhận được sự hợp tác nhiệt tình của quần chúng, vì ai cũng mong sớm tìm ra thủ phạm, rồi cũng vì nỗi thương cảm anh em Công an vất vả, hy sinh cả tết vì nhiệm vụ.

Hành trình tìm nơi thủ phạm thay chiếc áo dính máu đã đưa các trinh sát tìm đến ngôi nhà của một “game thủ”. Từ đây, đã phát lộ những thông tin “quý hơn vàng” về thủ phạm. Đó là một “con nghiện” game, quen biết chủ nhà thông qua một nick ảo trên mạng xã hội. Chừng đó cũng đủ để Ban chuyên án áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu nhằm gắn kẻ có nick name ấy vào một người đi lại trên mặt đất.

Cuối cùng, cái tên Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã được đặt lên bàn chỉ huy trận đánh. Một tổ công tác lập tức lên đường đi Nghệ An, phối hợp với lực lượng CSHS tỉnh này triển khai các biện pháp rà soát, truy tìm đối tượng có đặc điểm ngoại hình tương đồng với thủ phạm. Còn tại Hà Nội, công tác xác minh được tập trung cao độ.

Đêm 29 tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngay khi xuất hiện thông tin nơi trốn của đối tượng, cuộc truy lùng bắt đầu. Thượng tá Đặng Việt Quảng – (Phó trưởng phòng CSHS Hà Nội) trực tiếp chỉ huy tổ công tác lên đường đi Hoà Bình.

Lúc 19h40, khi tên sát nhân đang dán mắt vào màn hình máy tính trong một quán game online ở TP Hòa Bình thì lực lượng phá án ập vào. Cổ tay nghi phạm bị khóa cứng, đặt dấu chấm hết cho những ngày ngắn ngủi sống chui lủi hòng che giấu tội ác. “Đấu nóng” ngay tại quán game, An thừa nhận luôn chính mình là thủ phạm sát hại người tài xế taxi để cướp tài sản.

Vụ giết, cướp đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc “thần tốc” sau 5 ngày đêm truy xét không ngừng nghỉ của CSHS Thủ đô. Vượt qua mọi khó khăn khách quan, với nỗ lực vô bờ bến, tinh thần trách nhiệm tuyệt vời của toàn thể CBCS, vụ án đã được phá, làm nức lòng người dân trước thềm đón xuân Kỷ Hợi.

2. Áp tết, chúng tôi trở lại miền quê lúa Thái Bình để gặp lại những người lính đã “khai xuân” ngay chiều mùng một Tết Nguyên đán Đinh Dậu (ngày 28/1/2017). Đó là cuộc điều tra về cái chết bất thường tại hộ độc thân của bà Đinh Thị Lành – (SN 1952, trú tại xã Thái Thọ, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Dù đã hoàn thành trọng trách và trở về vui thú với cảnh điền viên, nhưng những tình tiết trong hành trình điều tra vụ trọng án này vẫn nguyên vẹn trong ký ức của Đại tá Nguyễn Đình Trung – (nguyên Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình).

Ông cho biết hôm ấy dù đang trong thời gian nghỉ lễ nhưng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thái Thụy đã nhanh chóng triệu tập lực lượng triển khai các biện pháp cấp bách tại hiện trường.

Hung thủ Dương Văn Thà tại Cơ quan điều tra.

Bà Lành nằm dưới nền nhà, trên người có một đoạn dây điện nối với ổ cắm tivi. Nhìn qua, có thể nghĩ tới khả năng nạn nhân chết do điện giật, nhưng lực lượng điều tra lại không dễ tin vào những gì “đập vào mắt”. Quả nhiên kiểm tra tử thi phát hiện có vết thương kín. Tại hiện trường tìm thấy 1 chiếc khuyên tai bằng vàng nằm trên mặt cùng 1 vết máu đã khô trên bao thóc. Đó là những căn cứ để lực lượng phá án nhận định đây là vụ án mạng.

Tại chỗ Đại tá Trung đã chỉ đạo lực lượng kỹ thuật hình sự thu giữ các dấu vết sinh học, tế bào lưu lại trên móng tay nạn nhân để làm căn cứ so sánh ADN với các nghi can nhằm truy nguyên thủ phạm.

Vào ngày đầu năm mới, không ai muốn “mắc mớ” đến pháp luật vì sợ “dông” cả năm, nên việc tiếp cận người dân để xác minh rất khó khăn. Mặc dù vậy, với quyết tâm cao độ, lực lượng phá án đã kiên trì vận động dân làng cộng tác. Hoạt động điều tra từng bước loại khỏi diện nghi vấn hàng chục đối tượng hình sự, để rồi dừng lại ở cái tên Dương Văn Thà – (36 tuổi, là hàng xóm của nạn nhân).

Dù đã chuẩn bị những chứng cứ ngoại phạm, nhưng Thà không thể qua mặt được những người lính dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Tiến hành đối chiếu ADN của nghi phạm với mẫu tế bào thu giữ ở móng tay nạn nhân, cho thấy đó là gen của cùng một người. Tội ác của Thà đã được làm rõ trong thời gian ngắn.

Những người tôi đã gặp kể rằng, Tết đoàn viên của lính chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công việc bảo vệ bình yên cuộc sống cần đến họ bất cứ lúc nào. Càng vào dịp Tết công việc càng nhiều. Việc chưa xong thì cảm thấy xấu hổ, mắc nợ với dân. Chính tình yêu nghề nghiệp, ý thức về sứ mệnh đang gánh vác, luôn là động lực thôi thúc họ vượt lên trên mọi khó khăn, thiệt thòi để tròn vai với trọng trách của mình.