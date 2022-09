Những tờ tiền in hình Nữ hoàng Elizabeth II

5 shillings của Bermuda, phát hành lần đầu năm 1952: Ban đầu, nhân vật được in hình trên tờ tiền là Vua George VI. Sau đó, hình ảnh của nữ hoàng đã được in thay thế. Trong khi bà hướng mặt về bên phải, phiên bản cũ in hình Vua George VI lại quay về bên trái. Sau này, tờ tiền cũng không còn hình ảnh của bà nữa. Thay vào đó là hình ảnh hệ động vật và các địa danh của Bermuda. Ảnh: SMH.