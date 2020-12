Những tình tiết vô lý làm giảm sức hấp dẫn ở ‘Penthouse’

Giết người, phi tang xác dễ dàng, phản diện bị qua mặt một cách đơn giản là loạt chi tiết nặng tính sắp đặt, thiếu sức thuyết phục trong bộ phim gây sốt “Penthouse: War in Life”.

Penthouse: War in Life (Cuộc chiến thượng lưu) là bộ phim thống trị màn ảnh nhỏ Hàn hiện tại. Ở tập 17 phát sóng vào ngày 22/12, tác phẩm cán mốc rating ấn tượng 24% trên toàn quốc, đè bẹp loạt đối thủ chiếu cùng khung giờ.

Bầu không khí căng thẳng, kịch tính, diễn xuất xuất thần của một số diễn viên và bối cảnh xa hoa là điểm thu hút của Cuộc chiến thượng lưu. Song, tác phẩm vẫn đi vào “vết xe đổ” thường thấy của các bộ phim truyền hình quay “cuốn chiếu” (vừa quay vừa chiếu, khác với kiểu phim hoàn tất quay dựng rồi mới phát sóng) ở xứ kim chi, đó là tồn tại nhiều lỗ hổng.

Giết người, phi tang xác dễ dàng

Nội dung Cuộc chiến thượng lưu xoay quanh hành trình đổi đời và tha hóa của nhân vật chính Oh Yoon Hee (Eugene). Hoàn cảnh nghèo khó, Yoon Hee nuôi tham vọng gia nhập giới siêu giàu. Như ước nguyện, cô có cơ hội bước chân vào tòa nhà 100 tầng Hera Palace xa hoa. Ở đó, cô bị cuốn vào tội ác, âm mưu trả thù và tranh giành địa vị của những cư dân có “máu mặt” trong tòa nhà.

Nhà sản xuất và đài SBS dán nhãn 19+ cho nhiều tập phim Cuộc chiến thượng lưu do tính chất bạo lực, nhạy cảm. Tác phẩm chứa đựng hàng loạt vụ giết người đẫm máu. Cũng chính tại đây, những tình tiết vô lý xuất hiện.

Cuộc chiến thượng lưu mở đầu bằng cái chết của cô gái Min Seol Ah.

Cuộc chiến thượng lưu mở màn bằng cái chết của Min Seol Ah - giáo viên phụ đạo cho nhóm rich kid trong Hera Palace. Ngay khi phát hiện cô gái bỏ mạng trên bức tượng Hera được đặt ở giữa sảnh của tòa nhà, hội Hera gồm Ju Dan Tae (Um Ki Joon), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon), Ha Yoon Cheol, Kang Ma Ri, Lee Kyu Jin và Go Sang Ah lập tức quyết định di chuyển thi thể đến nơi khác và tạo hiện trường giả.

Tất cả các nhân vật được liệt kê ở trên đều có mối liên hệ với Seol Ah. Họ là phụ huynh của nhóm rich kid do cô dạy kèm.

Hội siêu giàu ở Hera do Ju Dan Tae chỉ đạo tiến hành xử lý thi thể đúng vào thời điểm Hera Palace đang là nơi tổ chức tiệc. Rất nhiều cư dân trong tòa nhà tham gia sự kiện đó.

Họ dời cái xác từ trên cao xuống, xóa sạch vết máu bắn tung tóe trên bức tượng, thay nước trong hồ, đưa thi thể đến một nơi xa, ngụy tạo hiện trường giả và đốt trụi phòng trọ của Seol Ah. Tất cả đều trót lọt và hoàn thành trong vòng 2 tiếng, kín kẽ, không bị bất cứ ai phát hiện. Đây quả là điều không tưởng.

Bức tượng khổng lồ nhuốm máu, khó có thể gột sạch chỉ bằng phương pháp dội nước thông thường.

Đáng nói, các nhân vật rửa sạch dấu vết chỉ bằng một vài xô nước đầy, bất chấp chiều cao “khủng” và việc vệt máu lan sang đôi cánh sải rộng của bức tượng nữ thần Hera. Hơn nữa, gã chủ tịch Ju Dan Tae mắc bệnh sạch sẽ. Ấy vậy mà gã không hề e ngại khi động vào cái xác bê bết máu và mùi tử khí. Chưa kể, đó còn thi thể của cô gái nghèo mà gã căm ghét cùng cực trước đó.

Tạm gác lại cái chết của Seol Ah, một màn giết người phi tang xác lãng xẹt khác là phân cảnh thư ký Yun ngộ sát, rồi ngụy tạo hiện trưởng tử vong trong nhà tắm cho tay nghị sĩ Jo Sang Heon. Mọi chuyện diễn ra và qua mắt cảnh sát một cách đơn giản. Lực lượng chức năng không hề xem xét và điều tra kỹ, dù Jo Sang Heon là cái tên sừng sỏ trong giới chính trị.

Quay về quá khứ, vụ Ju Dan Tae bay qua Mỹ thủ tiêu người chồng trước của Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) dễ dàng cũng là một điểm vô lý. Gã thuê người xả súng vào căn nhà nơi Su Ryeon và người cô yêu sinh sống. Không những thế, Ju Dan Tae còn chặt đứt ngón tay đeo nhẫn của tình địch, giữ lại như là chiến lợi phẩm.

Màn xả súng tiêu diệt tình địch của Ju Dan Tae.

Trong phim, cảnh sát và luật pháp dường như không tồn tại. Nếu là trên thực tế, tay sát nhân họ Ju khó có thể lộng hành và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt hơn 10 năm sau khi gây ra tội ác kinh hoàng lộ liễu như vậy.

Phản diện đa nghi, xảo quyệt bỗng hóa… ngây thơ

Ju Dan Tae là một trong hai nhân vật phản diện lớn nhất của Cuộc chiến thượng lưu tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh ác nữ Cheon Seo Jin. Gã là người chồng thứ hai của Shim Su Ryeon - quý cô xuất thân giàu có nhưng số phận bất hạnh. Su Ryeon bị Ju Dan Tae lừa dối suốt nhiều năm về tội ác và bản chất con người gã.

Ju Dan Tae được xây dựng với tính cách đa nghi, xảo quyệt, mưu mô và tàn nhẫn. Gã bị ám ảnh sâu sắc về địa vị và sự chiếm hữu. Gã thích kiểm soát cuộc sống của người khác, nhất là thành viên trong gia đình mình. Gã sẵn sàng đuổi cùng giết tận những kẻ ngáng đường.

Cặp vợ chồng Ju Dan Tae - Shim Su Ryeon đứng ở thế ngầm đối đầu.

Là vợ chồng, nhưng Ju Dan Tae và Shim Su Ryeon đứng ở thế ngầm đối đầu. Ju Dan Tae là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời Su Ryeon. Mối hận giết chồng, giết con (Su Ryeon nghi ngờ Dan Tae sát hại Seol Ah - người con thất lạc của cô) đã thôi thúc cô vạch ra kế hoạch trả đũa âm thầm. Tuy nỗ lực thực hiện một cách kín đáo, Su Ryeon vẫn để lộ sơ hở.

Cheon Seo Jin - tình nhân của Ju Dan Tae - luôn nghi ngờ và chực chờ cơ hội vạch trần Su Ryeon. Ác nữ họ Cheon đã nhiều lần cảnh báo Ju Dan Tae, thậm chí đưa ra bằng chứng Su Ryeon đang ngầm trả thù, song, gã phản diện vẫn chỉ dừng lại ở việc theo dõi vợ mà không có chiêu bài đề phòng.

Thư phòng là nơi cất giấu nhiều bí mật tội ác, nhưng Ju Dan Tae không áp dụng biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt khi vắng nhà, tạo điều kiện cho Su Ryeon tự do ra vào, lục lọi. Gã có thể cảm nhận được sự phản bội của tay sai thân tín là thư ký Yun, ấy vậy mà lại không phát hiện ra biến chuyển tâm lý của vợ mình qua những câu nói và hành động đầy ẩn ý. Ju Dan Tae dễ dàng bị Su Ryeon dẫn dắt vào cái bẫy và cú lừa do cô sắp đặt.

Ju Dan Tae đa nghi, nhưng đôi lúc lại ngây thơ một cách... vô lý.

Một kẻ đa nghi, mưu mô, không tin ai ngoài bản thân mình như Ju Dan Tae lại năm lần bảy lượt bị qua mặt và thua dưới tay một người phụ nữ nhiều năm quanh quẩn với công việc nội trợ như Shim Su Ryeon? Dĩ nhiên, Shim Su Ryeon không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trái lại, cô rất thông minh. Song, trong cuộc đối đầu giữa hai vợ chồng, có lẽ biên kịch đã cố ý để phản diện Ju Dan Tae thỉnh thoảng hóa… ngây thơ để có cớ thúc đẩy hành trình trả thù của Shim Su Ryeon.

Say rượu, giết người và lãng quên

Trong tập 16, biên kịch Cuộc chiến thượng lưu đã có một cú “bẻ lái” gây tranh cãi khi tiết lộ Oh Yoon Hee chính là hung thủ sát hại Min Seol Ah. Tội ác diễn ra trong lúc Oh Yoon Hee say xỉn. Cơn say đã khiến người phụ này quên đi mấu chốt của tấn bi kịch ngày đó.

Cú "bẻ lái" gây sốc ở tập 16.

Oh Yoon Hee từng có động cơ giết Min Seol Ah. Chỉ cần Seol Ah biến mất, con gái cô - Bae Ro Na - từ học sinh dự bị sẽ chính thức được nhận vào trường nghệ thuật Cheong A. Tuy nhiên, khi theo dõi và chứng kiến hoàn cảnh vất vả của Seol Ah, ý định thủ tiêu cô gái tội nghiệp ấy trong lòng Yoon Hee dường như vụt tắt. Cô đồng cảm và thậm chí đứng ra bảo vệ cho Seol Ah khi cô bé bị bắt nạt.

Ấy vậy mà, chỉ một khoảnh khắc có hơi men, Oh Yoon Hee hóa tàn nhẫn rồi cướp đi mạng sống của Seol Ah. Liệu, việc biến cơn say thành chất xúc tác làm trỗi dậy ý định giết chóc ở một người có phải là nước đi hợp lý?

Tình huống nói trên còn khiên cưỡng, thiếu tính thuyết phục ở chỗ sau đêm say xỉn đó, Oh Yoon Hee vẫn nhớ ra giây phút cô bước vào Hera Palace và suýt phá bĩnh bữa tiệc của giới siêu giàu. Tuy nhiên, cô lại lãng quên hành động độc ác của mình - một việc đáng lẽ là khó quên nhất, ám ảnh nhất.

Oh Yoon Hee có thể sẽ sớm về phe phản diện trong những tập phim tới.

Chính vì những điều này, người hâm mộ khó lòng chấp nhận việc Oh Yoon Hee giết Min Seol Ah là sự thật.

Chỉ còn 4 tập nữa, Cuộc chiến thượng lưu sẽ khép lại phần đầu tiên (phần 2 và 3 đang trong giai đoạn sản xuất). Với khả năng “bẻ lái” của biên kịch, khán giả có lẽ sẽ phải đón nhận thêm nhiều cú twist bất ngờ. Vẫn còn đó nhiều điểm bất hợp lý và chi tiết bỏ ngỏ cần biên kịch tháo gỡ trong diễn biến tiếp theo của loạt phim.