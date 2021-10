Những tình tiết lặp lại trên màn ảnh sitcom

Series sitcom được đánh dấu bằng loạt chi tiết quá quen thuộc tới mức nhàm chán.

Đặc trưng của các phim dài tập sitcom là một cốt truyện đơn giản liên quan đến tình yêu đôi lứa, gia đình được thêm thắt các tuyến truyện nhẹ nhàng, hài hước.

Cũng vì kết cấu lỏng lẻo mà phim sitcom được đặc trưng bởi nhiều chi tiết lặp đi lặp lại đến lố bịch.

Nhân vật chính bất chợt gặp nhau khi bước từ nhà tắm ra

Câu chuyện bẽ bàng này thường được kết hợp với một vài tình tiết xấu hổ tức cười. Trong Home Improvement, anh chàng Tim tưởng vợ mình đang tắm nhưng kỳ thực bước ra lại là cô em dâu Nancy.

Còn với series Friends, anh chàng Joey “lỡ” bước nhầm vào phòng tắm có Monica đang ở trong đó. Cô nàng sau đó định diễn lại cảnh này để mong Joey trở lại nhưng thay vì người thương thì lại thấy bố của Joey ở trong đó.

Ai đó tìm thấy que thử thai trong thùng rác

Nếu những gì trong phim phản ánh thực tế thì chắc hẳn nước Mỹ có tỷ lệ cao bất thường của những người có sở thích quan tâm đến thùng rác ở nhà bạn bè. Câu chuyện sẽ diễn ra thế này: ai đó tìm được một que thử thai trong thùng rác nhà bạn mình và ngay lập tức nghĩ rằng chủ nhà đã có thai. Cuối cùng, hóa ra cái que thử thai lại là… của người khác.

Phải kể đến tình tiết trong Friends, khi Phoebe tìm thấy một que thử thai trong phòng tắm của Monica cho đến khi hóa ra đó là của Rachel.

Tương tự, trong Schitt's Creek, Johnny tìm thấy que thử thai dương tính trong thùng rác của con gái Alexis và nghĩ rằng sẽ phải chuẩn bị đón thêm thành viên trong nhà. Đứa trẻ rốt cuộc lại là sản phẩm của vợ Johnny và ông thị trưởng.

Nhân vật bị nhốt trong thang máy

Bên cạnh thói quen lục thùng rác tìm que thử thai, phim sitcom còn quảng cáo chất lượng thang máy kém cỏi của đô thị nước Mỹ khiến năm lần bảy lượt nhân vật trong phim bị kẹt. Đây là kiểu dàn cảnh phổ biến để “ép” hai nhân vật nói chuyện với nhau vì không có lựa chọn nào khác trong một thang máy chật chội.

Series năm 90 The Fresh Prince of Bel-Air lặp lại chi tiết này hai lần. Đầu tiên là cảnh Will Smith và chú Phil bị mắc kẹt trong khi cố gắng gặp dì Vivian khi ấy đang sinh con.

Lần thứ hai series sắp xếp Will, Carlton và Jazz bị mắc kẹt trong thang máy để dành thời gian nghiền ngẫm lại cuộc sống.

Nhân vật ông công tố viên nghiện tình dục Dan trong Night Court cũng bị kẹt thang máy đến hai lần. Một lần ông bị mắc kẹt với một cặp đô vật sumo còn một lần khác với một người đàn ông đồng tính.

Bữa tiệc tối bị gián đoạn

Những bữa tối quây quần bạn bè, gia đình như Giáng sinh hay Lễ Tạ ơn là dịp đặc biệt để phá hoại trong phim sitcom.

Joey trong Friends đã nghĩ rằng đội lên đầu một con gà tây để dọa Chandler là một ý hay cho đến khi anh ấy không thể lấy con gà ra. Anh chàng còn ngã sóng soài và làm đổ hết thức ăn trong mùa phim cuối. Trong How I Met Your Mother, cuộc cãi vã giữa Ted và Robin đã hủy hoại kế hoạch mừng Lễ Tạ Ơn của Lily.

Nhân vật nhảy việc bất chấp

Các series đem đến mộng tưởng rằng không cần kinh nghiệm hay bằng cấp bạn vẫn có thể kiếm được những công việc trong mơ.

Rachel trong Friends từ bồi bàn trở thành trợ lý mua hàng, và cuối cùng là giám đốc điều hành tại Ralph Lauren. Penny đến từ The Big Bang Theory thì vật lộn với công việc phục vụ và một diễn viên vô danh hàng năm trời, rồi bất thình lình nhận được công việc là một đại diện bán hàng dược phẩm.

Trong khi đó, Lily của How I Met Your Mother là một giáo viên mẫu giáo, vẽ một vài tác phẩm nghệ thuật sau đó nghiễm nhiên trở thành tư vấn nghệ thuật cho một triệu phú. Tất nhiên vẫn có những trường hợp xuất chúng hoặc may mắn, nhưng nhìn chung thì công việc làm ăn của các nhân vật trong phim sitcom sao mà dễ dàng quá!

Anh chị em gây rối

Trong nhiều loạt phim, có những kiểu người nhà sinh ra chỉ để khiến nhân vật chính khốn khổ. Rachel trong Friends có hai cô em gái là Jill và Amy. Khi Jill xuất hiện, cô bắt đầu quyến rũ Ross – việc này khiến Rachel rất khổ tâm. Amy và Rachel thì cãi nhau ngay trong bữa tối Tạ Ơn làm vỡ đĩa quý của Monica.

Lần thứ ba Amy xuất hiện, cô này có nhiệm vụ trông con hộ Rachel và đã xỏ khuyên cho cháu gái mà không hỏi ý kiến bố mẹ đứa trẻ.

Nhiều nhân vật kiểu anh chị em tồi này thường chỉ xuất hiện khi tuyến truyện đòi hỏi sự xung đột. Theo sau đó là một màn hòa giải và bù đắp. Để rồi họ lại biến mất trước khi được gọi lên quấy phá trong một tập phim nào đó.