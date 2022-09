Những tình tiết gay cấn trong 'House of the Dragon' trên K+

Sau 3 tập phát sóng, series “House of the Dragon” nhận được “mưa” lời khen nhờ tiếp nối những sự tinh túy từng làm nên thương hiệu “Game of Thrones”.

Ra mắt từ cuối tháng 8, loạt phim do HBO sản xuất được xem là "bom tấn" trong làng phim truyền hình Âu Mỹ năm nay. Series lấy bối cảnh thời điểm gia tộc Targaryen vẫn đang cai quản lục địa Westeros. Với khả năng nuôi dưỡng và cưỡi rồng, họ sở hữu quyền lực gần như tuyệt đối trên chiến trường. Tuy nhiên, mầm mống cho sự đổ vỡ của gia tộc hùng mạnh này lại bắt đầu từ những tranh chấp nội bộ. Tiếp nối sự tinh túy của "Game of Thrones" Vì chưa có con trai để kế vị Ngai Sắt, quốc vương Viserys Targaryen (Paddy Considine thủ vai) phải đứng trước 2 lựa chọn là con gái Rhaenyra (Milly Alcock thủ vai) mới khoảng 15 tuổi và em trai Daemon (Matt Smith thủ mai) - một chiến binh tài ba nhưng ngông cuồng. Chuyện thêm phức tạp khi Viserys tái hôn với Alicent (Emily Carey thủ vai) - con gái của gia tộc Hightower. Đến tập 3, họ đã có một người con trai tên Aegon - sự kiện mở đầu cho mâu thuẫn về quyền kế vị và cuộc chiến giành ngôi tàn khốc. Sự đổ vỡ của gia tộc hùng mạnh bắt đầu từ tranh chấp nội bộ. Lấy bối cảnh ngay trước thềm cuộc chiến, biên kịch đã tạo nên kịch bản lớp lang, khắc họa hàng loạt mâu thuẫn, toan tính chính trị thâm sâu. Mỗi nhân vật đều có cá tính và động cơ riêng. Có thể nói, vương triều Targaryen đang tràn ngập những xung đột ngầm chực chờ bùng nổ. Với kinh phí đến 20 triệu USD /tập, không ngạc nhiên khi House of the Dragon sở hữu phần hình ảnh hoành tráng. Mỗi con rồng đều to lớn, ngạo nghễ và có điểm đặc trưng riêng. Ngai Sắt cũng được tạo hình bệ vệ, đáng sợ với hàng trăm lưỡi kiếm để sát với nguyên tác hơn. Diễn xuất tài năng của các diễn viên cũng là yếu tố chinh phục người xem. Trong 3 tập đầu, Matt Smith - tài tử nổi tiếng với vai bác sĩ thứ mười một trong Doctor Who - gây ấn tượng mạnh khi thể hiện một hoàng thân Daemon ngạo mạn. Paddy Considine cũng diễn tốt vai nhà vua luôn bối rối và dễ bị người khác chi phối. Trong khi đó, 2 ngôi sao trẻ Milly Alcock và Emily Carey có những phân cảnh thú vị trong vai Rhaenyra và Alicent. Cảnh chiến đấu mãn nhãn của con rồng Caraxes trong tập 3. Tràn ngập tình tiết gây sốc Cũng như Game of Thrones, series tiền truyện này nhanh chóng chiêu đãi khán giả bằng các tình tiết gây sốc, khẳng định độ dữ dội của phim. Khi hoàng thân Daemon nhậm chức ở đội gác thành, anh đã trấn áp tội phạm bằng cách thức man rợ như chặt tay, thiến hay chém đầu. Trong tập này, lễ hội đấu thương theo phong cách thời Trung cổ cũng được tổ chức với cảnh xô xát đẫm máu. Ngoài chiến trường, mức độ tàn bạo còn lớn hơn qua cảnh kẻ thù của Westeros cho cua róc thịt những nạn nhân xấu số. Trận đấu thương man rợ theo phong cách thời Trung cổ. Bên cạnh bạo lực, tình dục cũng là yếu tố nổi bật trong House of the Dragon. Hoàng thân Daemon đại diện cho mẫu nam giới quý tộc điển hình ở thế giới này, khi thường xuyên thác loạn ở những nhà thổ sau mỗi trận chém giết. Trong khi đó, nhiều khán giả lại rùng mình trước ca sinh nở đẫm máu của vương hậu Aemma Arryn (Sian Brooke thủ vai) - mẹ của Rhaenyra. Song song với hình ảnh, câu chuyện trong series cũng gây sốc cho khán giả. Đó là khi lãnh chúa Corlys Velaryon (Steve Toussaint thủ vai) dâng cô con gái 12 tuổi cho quốc vương nhằm tạo mối liên hệ đồng minh bền chặt. Ở tập 3, Otto Hightower (Rhys Ifans thủ vai) thậm chí gợi ý hôn sự giữa công chúa Rhaenyra và em trai mới 2 tuổi nhằm duy trì huyết thống cao quý. Những điều này được lồng ghép để góp phần tạo ra một thế giới đầy nhiễu nhương. Mối quan hệ cách biệt tuổi tác trong phim.