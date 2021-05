Những tình tiết có thật về giới siêu giàu trong 'Mine'

Phim "Mine" do Lee Bo Young đóng chính có chủ đề về cuộc sống của giới tài phiệt Hàn Quốc. Nhiều tình tiết trong phim gợi liên tưởng tới vụ việc xảy ra ngoài đời thực.

Mine - tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lee Bo Young - là bộ phim nói về gia tộc siêu giàu họ Han. Trong phim, nhà họ Han được mô tả là chủ nhân của tập đoàn hùng mạnh Hyowon, làm chủ nhiều bất động sản, khách sạn, chuỗi nhà hàng, công ty kinh doanh tài chính... Hình ảnh trong phim khiến khán giả nghĩ đến các gia đình chaebol (từ chỉ tập đoàn gia đình siêu giàu có ở Hàn Quốc), chẳng hạn gia tộc Samsung, gia tộc SK, gia tộc Hyundai...

Không chỉ phần hình ảnh và mô tả nhân vật, chính tình tiết phim cũng có nhiều chi tiết khiến khán giả nghĩ tới các vụ việc có thật xảy ra trong giới tài phiệt Hàn Quốc.

Phim Mine của Lee Bo Young có nhiều chi tiết khiến khán giả liên tưởng đến giới tài phiệt Hàn Quốc ở đời thực.

Minh tinh hàng đầu từ bỏ sự nghiệp về làm dâu nhà tài phiệt

Trong phim, Lee Bo Young vào vai minh tinh hàng đầu Seo Hi Soo. Cô quyết định từ bỏ showbiz để về làm dâu gia tộc họ Han. Khi nói về hào quang của bản thân trong quá khứ, Seo Hi Soo từng trả lời chị dâu: "Sự chú ý ư? Em từng là diễn viên và em đã nhận được quá đủ sự chú ý từ công chúng rồi".

Thực tế, showbiz Hàn từng có không ít nữ diễn viên từ bỏ sự nghiệp để làm dâu nhà giàu. Nhưng trong đó, nổi tiếng nhất là hai cuộc hôn nhân của Á hậu Go Hyun Jung và MC nổi tiếng Noh Hyun Jung.

Go Hyun Jung (trái) và Noh Hyun Jung từ bỏ showbiz để làm dâu nhà tài phiệt.

Go Hyun Jung từng được gọi là "cô dâu của đế chế Samsung" khi kết hôn với Lee Byung Chul - cháu trai chủ tịch tập đoàn Samsung - vào năm 1995. Tương tự nhân vật Seo Hi Soo của Lee Bo Young, Go Hyun Jung cũng bị gia đình chồng ghét bỏ, dè bỉu xuất thân diễn viên.

Năm 2006, MC Noh Hyun Jung kết hôn với Chung Dae Sun - con trai thứ ba của cố chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong Woo. Làm dâu một trong những gia tộc quyền thế nhất Hàn Quốc, cô phải nghỉ việc, ở nhà quán xuyến gia đình. Nữ MC từng tiết lộ bản thân phải ghi chép và báo cáo mọi chi tiêu trong gia đình kể cả một mớ rau, phải tự đi chợ mua thực phẩm tươi sống và đồ ăn phải được ăn hết trong ngày...

Cuộc chiến giành quyền thừa kế của anh em ruột

Trong phim, khi chủ tịch Han bất tỉnh, ba người con Han Jin Ho, Han Ji Yong và Han Jin Hee bắt đầu lo lắng và ngầm tranh giành quyền thừa kế tập đoàn Hyowon.

Han Ji Yong (Lee Hyun Wook đóng) là con út nhưng có tài năng kinh doanh nhất nên được cho là người sẽ thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn. Tuy nhiên, Han Ji Yong là con ngoài giá thú của chủ tịch Han, nên anh trai Han Jin Ho (Park Hyuk Kwon) và chị gái Han Jin Hee (Kim Hye Hwa) không muốn em út nắm quyền thừa kế lớn nhất.

Han Jin Hee liên tục kêu gọi anh trai và mẹ ruột dồn cổ phần, ủng hộ cô lên nắm chức chủ tịch. Cô còn ghen tỵ với chính anh cả Han Jin Ho rằng vì sao anh trai được cha tặng khách sạn, còn bản thân chỉ được làm chủ thương hiệu bánh. Sau đó, phu nhân Han nhắc nhở Han Jin Hee rằng khách sạn của Han Jin Ho chỉ có 3 chi nhánh trên toàn quốc, trong khi thương hiệu bánh của cô có tới hơn 3.000 cửa hàng.

Các thành viên gia tộc họ Han tranh giành quyền thừa kế sau khi chủ tịch bất tỉnh.

Chi tiết trên khiến người xem nhớ tới cuộc chiến giành quyền thừa kế của các thành viên gia tộc họ Lee - chủ nhân đế chế Samsung. Trước đây, báo chí Hàn Quốc cũng như quốc tế liên tục phân tích xem "thái tử Samsung" Lee Jae Yong sẽ là người thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn hay cô con gái được Lee Kun Hee yêu thương nhất - Lee Boo Jin - mới là người "lên ngôi".

Ngoài đời, các thành viên gia tộc Samsung cũng được trao quyền sở hữu công ty con, các sản nghiệp của gia đình. Chẳng hạn, Lee Boo Jin là người nắm giữ toàn bộ quyền điều hành Shilla Hotel - một trong những khách sạn, trung tâm hội nghị lớn nhất Hàn Quốc. Con trai cả Lee Jae Yong là chủ tịch Samsung Electronics. Hay Lee Myung Hee - em gái Lee Kun Hee - là chủ tịch tập đoàn Shinsaegae.

Tiểu thư nhà tài phiệt cúi đầu xin lỗi vì lộng quyền

Trong tập 2, tiểu thư Han Jin Hee (Kim Hye Hwa) của tập đoàn Hyowon đã trở thành tâm điểm của truyền thông khi bị phát hiện có hành vi chửi mắng, đánh đập nhân viên trong tiệm bánh.

Vì phát hiện bánh kém chất lượng, Han Jin Hee đã cho đóng cửa hàng để tìm ra nguyên nhân. Cô lấy bánh ném vào người quản lý cửa hàng và đẩy ngã nhiều người, buông lời mạt sát nặng nề nhân viên. Đoạn video ghi lại cảnh trên đã được nhân viên trong tiệm bánh gửi đến tòa soạn báo, gây nên scandal lớn cho tập đoàn Hyowon.

Han Jin Hee phải đến đồn cảnh sát trình diện, khai báo về hành vi bạo lực của mình. Trước đồn cảnh sát, tiểu thư duy nhất của gia tộc Han cúi đầu xin lỗi dư luận, nhưng không giải thích hay xin lỗi đích danh nạn nhân.

Tình tiết trên khiến người xem nhớ lại vụ con gái chủ tịch hãng hàng không Korean Air lộng quyền, hất nước và ném cốc vào mặt nhân viên trong buổi họp của tập đoàn vào năm 2018. Theo thông tin được báo Hàn đăng tải, Cho Hyun Min - con gái thứ hai của chủ tịch Korean Air - có hành vi hành hung cấp dưới vì không hài lòng với báo cáo kinh doanh.

Han Jin Hee (Kim Hye Hwa) cúi đầu xin lỗi vì hành hung nhân viên.

Cho Hyun Min cũng phải ra trình diện cảnh sát vì hành hung cấp dưới. Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận Hàn, Cho Hyun Min phải cúi đầu xin lỗi. Tuy nhiên, cô không xin lỗi đích danh nạn nhân. Bộ phận truyền thông của Korean Air khẳng định cô chỉ ném cốc xuống sàn nhà.

Trước đó, năm 2014, con gái lớn của chủ tịch Korean Air là Cho Hyun Ah cũng gây nên vụ tai tiếng khi ép phi công hạ cánh, quay lại sân bay New York để đuổi một tiếp viên xuống khỏi máy bay. Nguyên nhân được cho là tiếp viên này đưa thẳng túi hạt ăn vạt cho Cho Hyun Ah thay vì đổ ra đĩa.

Vụ việc của Cho Hyun Ah nghiêm trọng hơn vụ Cho Hyun Min. Nhưng cả hai trường hợp, hai con gái của ông Cho chỉ cúi đầu xin lỗi dư luận, không hề nhắc tới nạn nhân. Hai vị tiểu thư của hãng hàng không Korean Air đều tuyên bố từ chức sau scandal.

Tình tiết không xin lỗi nạn nhân và tuyên bố từ chức cũng xuất hiện trong Mine. Han Jin Hee không hề nhắc đến nạn nhân hay giải thích vì sao hành hung nhân viên, cô chỉ im lặng cúi đầu trước ống kính phóng viên, sau đó tuyên bố từ chức, không tiếp tục điều hành chuỗi 3.000 cửa hàng bánh ngọt.