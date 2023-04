Những tính năng hữu ích nhất trên iOS 16.4

Nâng cấp tính năng "Ask to buy". Khi trẻ muốn mua hoặc tải xuống một ứng dụng, tính năng Ask to Buy sẽ gửi thông báo đến thiết bị của cha mẹ. Lúc này, các bậc phụ huynh có thể sử dụng thiết bị của mình để phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu. Tuy nhiên, tính năng này đôi khi bị lỗi trên các bản cập nhật phần mềm cũ, khiến một số thông báo mua hàng của trẻ nhỏ không được gửi đến thiết bị của cha mẹ. Với iOS 16.4, Apple cho biết lỗi này đã được khắc phục, tránh tính trạng trẻ vô tình mua hoặc tải xuống những ứng dụng không cần thiết. Ảnh: Apple.