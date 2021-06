Những tình huống trớ trêu của fan bóng đá mùa Euro

“Rớt” mạng ngay khoảnh khắc thần tượng sắp ghi bàn, bỏ lỡ pha sút bóng nghẹt thở vì TV màn hình nhỏ hoặc chói sáng không thể theo dõi… là những nỗi buồn không của riêng ai từ vị trí “người chơi hệ bóng đá” mỗi mùa Euro.

Tận mắt theo dõi những bàn thắng và pha bóng đẹp luôn là niềm hạnh phúc của fan bóng đá chính hiệu. Tuy nhiên vì “rớt” mạng hoặc TV nhỏ, không ít người chưa kịp xem pha bóng đẹp từ thần tượng của mình thì mạng xã hội đã bàn tán rôm rả về khoảnh khắc đó.

Để không gặp những tình huống éo le kia, ngoài việc sẵn sàng đường truyền Internet, bạn đừng quên trang bị chiếc TV kích thước đủ lớn để không bỏ lỡ bất kỳ pha sút bóng nào. Mẫu TV QLED với bộ xử lý Neo Quantum 8K kết hợp trí tuệ nhân tạo như Samsung Neo QLED 8K sẽ giúp bạn thưởng thức trọn vẹn những đường chuyền, cú sút mãn nhãn trong các trận bóng. Với khả năng phân tích và nâng cấp chất lượng hình ảnh tiệm cận 8K, mẫu TV QLED mới nhất của Samsung hứa hẹn mang cả sân bóng về trong ngôi nhà bạn.

Ai cũng mong muốn một vị trí đắc địa khi xem bóng đá để góc nhìn không bị che khuất, thu trọn từng diễn biến suốt trận đấu. Bởi chỉ cần ngồi lệch sang trái hoặc phải, cùng tác động ánh sáng từ căn phòng, bạn dễ dàng bỏ lỡ nhiều chi tiết thú vị vì khả năng hiển thị hình ảnh không đồng đều từ màn hình TV. Đó là lý do mỗi mùa Euro về, các thành viên trong gia đình lại có phen “xào xáo” bởi tranh nhau chỗ đẹp để xem bóng đá.

Hạn chế này được Samsung giải quyết bằng công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot, cho khả năng hiển thị dải màu sắc chân thật và sống động. Neo QLED 8K còn được tích hợp công nghệ chống chói, loại bỏ tối đa nguồn sáng gây chói từ ngoại cảnh như ánh nắng, bóng đèn…; công nghệ Ultra Viewing Angle cho khả năng phân bổ nguồn sáng đều khắp màn hình TV. Nhờ đó, bạn có thể thoải mái tận hưởng đa dạng nội dung giải trí ở mọi góc nhìn khác nhau, bất kể ngày hay đêm.

TV Neo QLED 8K có thiết kế màn hình vô cực với cạnh viền siêu mỏng, giúp người dùng tập trung thưởng thức những trận bóng yêu thích mà không bị xao nhãng.

Việc không thể tụ tập bạn bè xem Euro khiến fan thấy trống vắng hơn, không biết chia sẻ cùng ai về pha ghi bàn của đội tuyển yêu thích. Để xua tan nỗi buồn này, hội bạn thân thường gọi video để vừa xem bóng đá vừa bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên, việc theo dõi trận đấu trên TV song song cuộc gọi video trên điện thoại mang đến không ít bất tiện, khó tập trung khi phải dùng đến 2 thiết bị khác nhau.

Những đêm cả 2 đội bóng yêu thi cùng thi đấu, không ít người phải liên tục chuyển kênh nhằm được xem cả hai thi đấu. Điều này không chỉ làm gián đoạn trải nghiệm bóng đá mà còn khiến mắt khó chịu khi phải liên tục chuyển kênh.

Hiểu mong muốn trải nghiệm đa nội dung trên cùng màn hình của các tín đồ bóng đá, Samsung trang bị tính năng Multi View (đa khung hình) trên Neo QLED 8K, giúp bạn có thể thưởng thức cùng lúc nội dung TV và điện thoại trên một màn hình. Với khả năng chia 4 khung hình, bạn dễ dàng theo dõi 2 trận đấu song song, đồng thời dễ dàng mở thêm kênh phân tích và thống kê tỷ số.

Bạn cũng đừng quên đưa cuộc gọi video lên TV để tinh giản thiết bị, dễ dàng tập trung vào trận đấu. Những gì bạn cần làm là chạm nhẹ smartphone lên cạnh TV, nhờ tính năng Tap View (kết nối một chạm), Neo QLED 8K tự động truyền nội dung và hình ảnh từ điện thoại lên màn hình TV. Giờ đây, bạn có thể vừa theo dõi xuyên suốt cùng lúc nhiều trận đấu yêu thích, vừa bàn luận sôi nổi cùng bạn bè mà không cần quá nhiều thiết bị hỗ trợ.

Hòa nhịp cùng các trận cầu mùa Euro, từ 27/5 đến 31/7, Samsung triển khai chương trình khuyến mãi áp dụng cho các dòng sản phẩm TV Neo QLED 8K, QLED 4K, UHD, The Frame, The Premiere và loa thanh. Cụ thể, khi mua các dòng TV này, khách hàng có cơ hội nhận được quà tặng là loa thanh HW-Q950A trị giá 33,99 triệu đồng, loa tháp MX-T40 trị giá 3,99 triệu đồng (số lượng có hạn). Ngoài ra, khách hàng được hỗ trợ trả góp 0%, chế độ bảo hành mở rộng đến ba năm, mua kèm TV The Frame 50 inch với giá ưu đãi.

Cùng với đó, người dùng TV Samsung có thể tận hưởng thư viện nội dung chuẩn 8K trong 12 tháng trên ứng dụng VieON, trị giá 8 triệu đồng, gồm chùm kênh K+, hơn 100.000 giờ phim điện ảnh Hollywood, TV Show, hơn 150 kênh truyền hình trong và ngoài nước 8K; 12 tháng xem phim chiếu rạp không giới hạn trên Galaxy Play, FPT Play; đặc quyền xem trước phim hoạt hình Doraemon cùng giáo trình STEM trên Pops Kids. Độc giả tham khảo chi tiết về chương trình khuyến mãi tại đây.