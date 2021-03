Những tình huống gây nguy hiểm mà người mới lái xe hay mắc phải

So với người lái xe lâu năm, tài xế mới có bằng thường mắc phải nhiều lỗi hơn do chưa tự tin khi cầm lái cũng như không quen xe.

Trong khoảng thời gian đầu cầm lái, tài xế thường phạm phải những lỗi cơ bản khi điều khiển phương tiện. Những lỗi này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người lái mà còn ảnh hưởng đến phương tiện khác.

Dưới đây là những hành động nguy hiểm mà lái mới, thậm chí là lái cũ thường mắc phải.

Không dừng/đỗ xe sát lề

Sợ cạ lề đường hay không cảm giác được xe là những nguyên nhân khiến cho người lái khó có thể dừng/đỗ xe sát lề. Hành động này khiến cho các phương tiện khác gặp khó khăn khi di chuyển, đặc biệt là ở những đoạn đường hẹp. Ngoài ra, việc dừng xe cách lề đường, hè phố quá 0,25 m có thể bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng.

Để có thể đậu xe sát lề, người lái cần ghi nhớ không gian xe bằng cách đánh dấu trên kính lái hoặc đầu xe. Nếu lề đường không quá cao hoặc có vật cản, tài xế có thể cho bánh trước lên lề rồi đánh lái qua trái để đậu xe sát lề dễ hơn.

Mở cửa xe không quan sát

Luật giao thông đường bộ quy định người ngồi trên xe khi xuống xe cần quan sát kỹ trước khi mở cửa, tuy nhiên tại Việt Nam đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do người ngồi trên ôtô mở cửa không quan sát. Tương tự hành vị dừng/đỗ xe không sát lề, người ngồi trên ôtô mở cửa xe không quan sát gây tai nạn cho người khác sẽ bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng.

Người ngồi trên ôtô cần tập thói quen quan sát phía sau trước khi thực hiện thao tác mở cửa. Nên sử dụng tay xa cửa để kéo lẫy mở khóa, hành động này giúp người mở dễ quan sát phía sau hơn, đồng thời không gian cửa được mở sẽ hẹp hơn, hạn chế va quẹt vào người hoặc phương tiện khác.

Không cài dây an toàn

Trên các trang mạng xã hội thường chia sẻ những cách tắt âm thanh cảnh báo chưa thắt dây an toàn, chẳng hạn như cài dây an toàn phía sau lưng hoặc cắm thiết bị vào chốt dây an toàn. Đây là hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là khi xảy ra tai nạn.

Bên cạnh việc gây nguy hiểm cho bản thân, hành vi không cài dây an toàn khi xe đang di chuyển bị phạt tiền 300.000-500.000 đồng, tài xế chở người trên xe không cài dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn cũng bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Lấn làn khi di chuyển trên đường cong

Với lái mới, cảm nhận không gian xe là trở ngại lớn nhất khi di chuyển trên đường. Thiếu cảm nhận không gian xe khiến cho người lái gặp khó khăn khi di chuyển ở những nơi chật hẹp hoặc những đoạn đường cong.

Để có thể cảm nhận được xe, người lái nên tập canh vệt bánh xe bằng cách tự đánh dấu trên kính lái và kính 2 bên. Ngoài ra, lái mới có thể học theo cách di chuyển "tiến bám lưng, lùi bám bụng", nghĩa là khi tiến cần cho xe bám theo hướng ngược lại của đoạn cua, khi lùi thì ôm sát theo hướng cua.

Sử dụng điện thoại khi lái xe

Lỗi vi phạm này không chỉ gặp trên lái mới, những tài xế lâu năm cũng thường xuyên gặp phải lỗi này. Sử dụng điện thoại khi lái xe người lái không tập trung hoàn toàn vào việc lái xe, gây khó khăn khi xử lý những tình huống bất ngờ. Hành vi này bị phạt tiền với mức phạt 1-2 triệu đồng.

Hầu hết ôtô ngày nay đều hỗ trợ kết nối với điện thoại, người điều khiển có thể kết nối điện thoại với xe trước khi di chuyển để có thể dễ dàng thực hiện các chức năng như nghe nhận cuộc gọi. Tuy nhiên hành động này cần hạn chế.