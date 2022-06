Những tiểu thuyết ngụ ngôn ý nghĩa

Her Body and Other Parties là tác phẩm nổi tiếng của Carmen Maria Machado. Cuốn tiểu thuyết được coi là bài học lớn cho nhiều tác giả trẻ có ý định đi theo dòng sách này. Her Body and Other Parties từng lọt vào vòng chung kết của National Book Award. Tác phẩm là tuyển tập những câu chuyện huyền ảo, hoang dã nhưng cũng đầy ý nghĩa. Ảnh: NPR.