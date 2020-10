Những tiểu thuyết kinh dị không dành cho người yếu tim

The Exorcist - William Peter Blatty: Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1971, cuốn tiểu thuyết kinh dị này nhanh chóng gây sốt. Nó được xem là một trong những truyện kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại. Nỗi sợ hãi tột cùng đó đến từ hoàn cảnh tuyệt vọng của các nhân vật trung tâm, từng chi tiết tỉ mỉ gây ám ảnh. Tác giả xây dựng The Exorcist theo mô típ "những đứa trẻ bị quỷ ám". Truyện xoay quanh Roland Doe, cô bé 12 tuổi bị cướp mất linh hồn và hành trình tuyệt vọng giành lại con gái của bà mẹ. Năm 1973, tác phẩm được chuyển thể thành phim và đạt thành công vang dội. Ảnh: Một cảnh trong phim The Exorcist, nguồn: IMDB.