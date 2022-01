Những tiêu chí chọn TV xem bóng đá

Kích thước màn hình lớn Đây là một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn mua TV để xem bóng đá. Một chiếc TV có kích thước màn hình 55 inch trở lên giúp bao quát diễn biến trên sân, theo dõi từng đường chuyền, thậm chí nhìn rõ các chi tiết nhỏ như tên cầu thủ in trên áo. Tất nhiên, người dùng cần lựa chọn kích thước TV phù hợp với diện tích phòng và khoảng cách xem để giữ khoảng cách phù hợp và an toàn cho sức khoẻ mắt. Mua TV quá lớn nhưng phòng nhỏ, khoảng cách gần khiến người xem cần đảo mắt nhiều để theo dõi mọi chi tiết. Ngược lại, TV quá nhỏ sẽ gây khó chịu do hình ảnh bé, chi tiết không được thể hiện rõ.