Những tiết lộ mới về bom tấn ‘Người Kiến 3’

Tại sự kiện dành nhà đầu tư của Disney, Kevin Feige chia sẻ thông tin mới về “Ant-Man 3”. Ngoài ra, ông cũng cho biết nhóm Bộ tứ Siêu đẳng sẽ sớm tái ngộ công chúng.

Trong số những thông báo được chủ tịch Marvel Studios là Kevin Feige chia sẻ tại Disney Investor Day 2020, người hâm mộ chú ý tới loạt thông tin về bom tấn Người Kiến 3.

Cuộc phiêu lưu của Người Kiến (Paul Rudd) có thể được đưa vào Kỷ nguyên Anh hùng IV (Phase IV) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - giai đoạn trước đó đã xác nhận có Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Captain Marvel 2, Blade, Thor: Love and Thunder và Black Panther.

Cuộc phiêu lưu thứ ba của Người Kiến mang tựa đề Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ảnh: Marvel Studios.

Kevin Feige thông báo tựa đề chính thức của bộ phim là Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tác phẩm do Peyton Reed làm đạo diễn. Đây vốn là người đứng sau hai tập phim Ant-Man trước.

Nhân vật phản diện của phim chính thức được xác nhận. Sau nhiều lời đồn đoán, ngôi sao Jonathan Majors của Lovecraft Country sẽ đảm nhận vai Kang the Conqueror. Các gương mặt quen thuộc gồm Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas lần lượt trở lại trong vai Scott Lang, Hope Van Dyne và Tiến sĩ Hank Pym.

Theo Collider, thông tin ngạc nhiên nhất là Kathryn Newton - ngôi sao Big Little Lies - sẽ đảm nhận vai Cassie Lang, con gái của Scott Lang. Người hâm mộ chờ đợi sự giải thích về nhân vật này.

Trước đây, khán giả từng gặp gỡ Cassie lúc còn nhỏ ở hai tập Ant-Man đầu tiên. Sau đó, Emma Fuhrmann khắc họa nhân vật thời niên thiếu ở Avengers: Endgame (2019). Việc lựa chọn một gương mặt mới cho vai Cassie Lang khiến không ít người cảm thấy tò mò.

Logo thương hiệu Bộ tứ Siêu đẳng do Marvel Studios phát triển cho MCU. Ảnh: Marvel Studios.

Cũng tại sự kiện Disney Investor Day 2020, người đứng đầu Marvel Studios còn thông báo thương hiệu Fantastic Four - Bộ tứ Siêu đẳng sẽ sớm xuất hiện trong MCU.

Dự án phim dự kiến do Jon Watts - người làm nên thành công cho Spider-Man: Homecoming (2017) và Spider-Man: Far from Home (2019) - làm đạo diễn.