Những tiết lộ khó quên trong phim kinh dị

Lễ tế thần trong The Cabin in the Woods (2011): Trong hồi ba, sau khi toàn bộ quái vật được nhốt trong khu nghiên cứu được thả ra và tàn sát nhân viên ở đó, chỉ còn hai sinh viên Dana (Kristen Connolly) và Marty (Fran Kranz) sống sót. Họ phát hiện mình chỉ là một phần của nghi lễ hiến tế nhằm "dỗ ngọt" một thực thể cổ đại, ngăn hắn tỉnh giấc và hủy diệt loài người. Ảnh: Liongate.