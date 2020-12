Những tiết lộ gây sốc của ca sĩ nữ Hàn Quốc năm 2020

Oh My Girl suýt tan rã vào năm 2017: Năm 2020, Oh My Girl gặt hái thành công khi tham gia chương trình Queendom và có ca khúc Dolphin, Nonstop đứng top đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire, các thành viên tiết lộ họ đứng trước bờ vực tan rã vào năm 2017.