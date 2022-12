Những tiếng hét lớn của CĐV Arab khi gặp nhà báo Israel

Nhiều người dân Arab đã ngó lơ hoặc có phản ứng gay gắt trước một số phóng viên Israel đưa tin về World Cup ở Qatar, khi họ vẫn phản đối mối quan hệ nồng ấm hơn với nước này.

Khi Qatar chấp thuận cho phép các chuyến bay thẳng từ Israel để người hâm mộ bóng đá có thể tham dự World Cup, một số người coi đó là một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ nồng ấm giữa Israel và thế giới Arab.

Tuy nhiên, các nhà báo Israel - những biểu tượng nổi bật nhất của nước này tại giải đấu - đôi khi bị cư dân địa phương và du khách Arab phản ứng gay gắt hoặc phớt lờ.

Đó là một lời nhắc nhở rằng bất chấp các thỏa thuận ngoại giao năm 2020 với ba nước Arab, nhiều người dân trong khu vực này vẫn phản đối quan hệ nồng ấm hơn với Israel, theo New York Times.

Các phóng viên Israel được cử đến để đưa tin về giải đấu nói rằng họ cảm thấy không được chào đón ở Qatar, CNN đưa tin.

Moav Vardi, phóng viên của đài phát thanh KAN, cho biết ông từng dự đoán về việc phải hứng chịu thái độ thù địch từ người hâm mộ Palestine và Arab, nhưng không phải mức độ mà ông đang đối mặt ở Qatar.

Một số người Israel cũng nhận được sự tiếp đón lạnh lùng khi đến Qatar để tham dự giải đấu này.

Màn tiếp đón lạnh lùng

World Cup 2022 đã mang đến một khoảnh khắc đoàn kết hiếm có của người Arab, khi những người hâm mộ từ các quốc gia khác cổ vũ cho nhau và đeo băng tay để ủng hộ Palestine.

Đồng thời, những người hâm mộ Arab đã từ chối nhiều cuộc phỏng vấn với các phóng viên Israel và tranh luận về cách đối xử của Israel đối với người Palestine.

Raz Shechnik, một phóng viên của tờ báo Yedioth Ahronot của Israel đưa tin từ Qatar, đã đăng trên Twitter về việc nhiều cổ động viên Arab từ chối nói chuyện với ông.

“Không có gì được gọi là Israel. Đó chỉ là Palestine”, một cổ động viên nói với ông Shechnik.

Tranh luận với một cổ động viên khác mặc áo của đội Morocco - một trong ba quốc gia Arab gần đây đã bình thường hóa quan hệ với Israel - nhà báo này lập luận: “Nhưng các vị đã ký một thỏa thuận hòa bình”. Tuy nhiên, người hâm mộ đó hét lại: "Palestine, Palestine!".

Qatar không có quan hệ chính thức với Israel, nhưng đã cấp phép đặc biệt cho các chuyến bay thẳng từ Tel Aviv, và cho phép các nhà ngoại giao Israel lưu trú tại một công ty du lịch ở Qatar để hỗ trợ lãnh sự cho công dân của họ.

Các nhà ngoại giao đã đến Qatar vào ngày 16/11, theo Time of Israel. Tuy nhiên, nắm bắt được dư luận trong nước, Qatar khẳng định rằng các biện pháp này là tạm thời và không phải là bước tiến tới một thỏa thuận bình thường hóa, như một số quốc gia Arab khác đã ký với Israel trong những năm gần đây, theo Guardian.

Người Israel kiểm tra an ninh tại sân bay Tel Aviv, trước khi bay sang Doha hôm 20/10. Ảnh: Flash90.

“Người Arab, ngay cả những người là công dân của các quốc gia đã bình thường hóa quan hệ với Israel, vẫn có đôi phần bất bình với Israel. Điều đó sẽ không sớm biến mất”, Abdulaziz Alghashian, một nhà nghiên cứu về chính sách của Saudi Arabia với Israel, cho biết.

Gần 4.000 người Israel đã đăng ký tham dự World Cup, theo các nhà chức trách Qatar. Tuy nhiên, New York Times cho biết họ không vấp phải thái độ ác cảm tương tự so với các nhà báo. Họ dường như không ít gây chú ý hơn so với các nhà báo mang theo máy ảnh và micro.

Nhiều người Arab đã im lặng từ chối yêu cầu phỏng vấn của phóng viên Israel. Thậm chí, một số người còn hô vang khẩu hiệu ủng hộ Palestine và vẫy cờ Palestine, làm gián đoạn chương trình phát thanh của Israel.

Vì sao phóng viên Israel bị phản ứng mạnh?

Ban đầu, một người Ai Cập đồng ý phỏng vấn và kiên nhẫn chờ đợi trong khi một phóng viên người Israel giới thiệu anh. Sau đó, người đàn ông Ai Cập nghiêng người vào máy quay và nói trực tiếp trên truyền hình Israel “Viva Palestine”. (Tạm dịch: Palestine muôn năm).

Ohad Hemo, một phóng viên truyền hình kỳ cựu của Israel, cho biết Hiệp định Abraham - tên gọi của các thỏa thuận ngoại giao năm 2020 - đã không mang lại sự thay đổi cơ bản. Ông Hemo đã bị phản ứng dữ dội tại Qatar.

“Người dân Trung Đông không thực sự chấp nhận Israel”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc này sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc xung đột giữa Israel và Palestine được giải quyết.

Người hâm mộ cầm cờ Palestine tại sân 974 hôm 2/12. Ảnh: Reuters.

Các hiệp định năm 2020 cho phép hình thành mối quan hệ kinh doanh mới và quan hệ quân sự cấp cao giữa Israel và ba quốc gia, bao gồm Bahrain, Morocco và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Hiệp định này thúc đẩy du lịch của người dân Israel đến Morocco và UAE, nơi họ thường được chào đón nồng nhiệt.

Các thỏa thuận đó làm nổi bật lo ngại về việc Iran phát triển chương trình hạt nhân, cũng như nhấn mạnh các cơ hội từ việc thắt chặt mối quan hệ kinh tế và an ninh giữa Israel với thế giới Arab.

Điều đó đã trở thành ưu tiên cấp bách hơn đối với một số nhà lãnh đạo Arab, thay vì một giải pháp tức thời cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine .

Tuy nhiên, nhiều người dân Arab không ủng hộ việc cải thiện mối quan hệ với Israel, đặc biệt là ở các quốc gia như Qatar. Quốc gia này chưa bình thường hóa hoàn toàn mối quan hệ với Israel, mặc dù có một số liên hệ ngoại giao và thương mại hạn chế trong nhiều năm.

Là một người nói thông thạo tiếng Arab, ông Hemo cho biết đã bị trầm cảm bởi khi bị đối xử như vậy ở Qatar, mặc dù ông hiểu phản ứng của họ. Các phóng viên Israel khác cho biết họ cảm thấy bị xúc phạm.

Từ lâu đã ủng hộ một thỏa thuận hòa bình với người Palestine, ông Shechnik cho biết trải nghiệm ở Qatar đã khiến ông kết luận rằng người Palestine không muốn làm hòa với Israel.

Trong khi đó, một số người Palestine cho biết những phản ứng như vậy của Israel cho thấy họ không biết gì về những thách thức hàng ngày mà người Palestine phải đối mặt dưới những áp lực từ phía Israel. Những người khác cáo buộc người Israel đạo đức giả.

Qatar, cùng với các nước láng giềng vùng Vịnh là Saudi Arabia, Oman và Kuwait, cho đến nay vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Khi đạt được thỏa thuận tạm thời cho phép các chuyến bay từ Israel vào tháng trước, một quan chức Qatar yêu cầu giấu tên cho biết việc mở cửa hoàn toàn là để tuân thủ các yêu cầu đăng cai của FIFA.

“World Cup và việc đưa tin của Israel từ Qatar cho thấy Hiệp định Abraham bị hạn chế như thế nào, vì nó không giải quyết được các vấn đề cốt lõi mà nhiều người quan tâm”, ông Alghashian nói.