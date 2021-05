Những tiệm gà ship tận nhà ở TP.HCM

Tình hình dịch đang diễn biến căng thẳng, việc ăn uống tại nhà sẽ an toàn hơn cho sức khỏe của bản thân và gia đinh. Dưới đây là 3 tiệm gà bạn có thể thưởng thức tại nhà.

Gà là món ăn phổ biến và ưa thích của đa số mọi người. Đến giờ cơm trưa hay dịp cuối tuần, thưởng thức những phần gà giòn tan, nóng hổi sẽ là lựa chọn hợp lý.

Gaxeo Chicken

Tiệm gà có 4 chi nhánh ở quận 1, 2, 3 và Bình Thạnh. Quán chuyên phục vụ các món ăn từ gà, trong đó nổi bật là món gà nướng phô mai. Ngoài ra, quán còn có nhiều món khác như gà rán, salad cá ngừ, miến trộn, cơm nắm… đều là những món ăn đậm chất Hàn Quốc bạn nên thử.

Giá: 50.000-300.000 đồng.

Điểm: 7,1/10.

Những phần gà hấp dẫn, đa dạng phong cách. Ảnh: Shizi.lifestyle, Homnay_tuiangi.

Đánh giá:

Nguyễn Vương Huy Hiếu: “Thấy có thương hiệu lạ nên đặt thử 2 phần về ăn gồm: Gà sốt cay ăn được, cay nhẹ 8 điểm và gà rút xương sốt mật ong ăn lạ miệng, tuy ngon nhưng có vẻ hơi ngán”.

Kurea Hasumi: “Ngon tuy nhiên khẩu phần hơi ít. Mình order 1 phần Gà nướng sốt Jack Daniel's và 1 phần Salad gà Cajun. Gà còn nóng hổi, sốt có vị ngọt, không cay cho lắm, không bị mặn, gà mềm”.

Gà Cơ Bắp

Tiệm gà nằm ngay khu trung tâm trên đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3. Quán có dịch vụ ship tận nơi miễn phí trong bán kính 10 km, nếu xa hơn có thu thêm phụ phí nhưng không đáng kể.

Thực đơn của quán đa dạng, phong phú, với đầy đủ các món được chế biến từ gà ta. Đặc biệt, những món ăn ở đây được đánh giá mang đậm nét ẩm thực miền Trung qua cách chế biến và nêm nếm giá vị.

Giá: 58.000-300.000 đồng

Điểm: 7,8/10

Phần gà được đóng gói cẩn thận và đẹp mắt. Ảnh: Chamiee.channel, Saigon_tiger333.

Đánh giá:

Mai Catery: “Nhóm mình có 5 người, gọi 1 phần gà lên mâm lớn gồm: gà ngũ vị, xá xíu, lá chanh, gà muối ớt, xôi, gỏi, trứng non và mề gà có giá 268.000 đồng và 1 phần lòng gà trứng non sốt bơ tỏi 58.000 đồng. Các món nêm nếm vừa ăn, xôi dẻo thơm, riêng gà xá xíu mình ăn thấy vị cũng giống gà luộc không có vị xá xíu, nhóm mình mê nhất là lòng gà trứng non sốt bơ tỏi. Các bạn nên thử nhé.”

Minutes: “Gà ăn ngon, xôi ngon, gỏi ngon, trứng non và mề ngon nốt. Trình bày và đóng gói gọn gàng đẹp mắt.”

Gà Delichi

Gà bó xôi và gà mắm nhĩ lạ vị là hai món bạn không thể bỏ qua khi thưởng thức tại Delichi. Gà được để nguyên con rồi đem bọc bởi lớp xôi chiên giòn đậm vị. Một phần gà bó xôi khoảng 4-5 người ăn thỏa thích. Ngoài ra, quán còn có nhiều món khác như cơm gà xối mắm tỏi, cơm gà sốt me… Một điểm cộng của quán là đồ ăn giao tận nhà được chăm chút và bọc gói cẩn thận.

Giá: 30.000-350.000 đồng.

Điểm: 6,5/10.

Ảnh: Loveoffoods, Delichi.vn, Saigonyummy.

Đánh giá:

Jenny Truong: “Giao hàng nhanh lắm, lúc giao tới cũng còn nóng luôn, đặt mỗi thứ nửa con 4 người ăn thử nhưng không no... mặc dù đã ăn kèm xôi chiên có trong combo. Chất lượng mình cho 7 điểm nhé, gà nướng ngũ vị ngon hơn gà mắm nhĩ, sẽ đặt mua lại khi thèm”.

Vy vy: “Phần ăn đc gói giấy bạc, sạch sẽ chỉn chu. Mẹt gà gồm nửa con gà tắm mắm nhĩ, nửa con gà quay. Ngoài ra còn có dưa chua, ít xôi bắp, 2 phần xôi chiên. Phần gỏi sẽ để riêng bịch khác để mình tự trộn. Gà ăn cũng ok, không quá khô cũng không quá dai. Thịt cũng thấm, chấm thêm xíu sốt sẽ ngon hơn”.