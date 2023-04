Những thương hiệu làm đẹp của sao nam

Không chỉ có sao nữ, thị trường làm đẹp còn chứng kiến sự gia nhập những nhân vật nam giới nổi tiếng như như Harry Styles với Pleasing hay Pharrell Williams với Humanrace.

Ngày càng nhiều sao nam dấn thân vào thị trường mỹ phẩm. Ảnh: Harry Styles/Facebook.

Thực tế, việc các ngôi sao thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng không còn quá xa lạ. Nổi bật trong đó có thể kể đến Fenty Beauty của Rihanna, Rare Beauty của Selena Gomez hay Kylie Cosmetics của Kylie Jenner. Nhìn chung, hầu hết người nổi tiếng dấn thân kinh doanh làm đẹp đều là nữ.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều sao nam gia nhập ngành công nghiệp làm đẹp. Dưới đây, SCMP giới thiệu 8 đại diện tiêu biểu nhất.

Harry trong chiếc áo quảng cáo thương hiệu Pleasing vào tháng 11/2023. Ảnh: @pleasing.

Harry Styles - Pleasing

Năm 2021, ca sĩ Harry Styles “gây bão” ngành làm đẹp khi ra mắt thương hiệu Pleasing. Theo báo cáo của tạp chí thời trang Harper's Bazaar, Pleasing bắt đầu với một loạt mỹ phẩm như sơn móng tay, serum cho mắt, môi và mặt.

Sau đó, hãng mở rộng cung cấp thêm các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm và thậm chí cả quần áo unisex. Năm 2022, Pleasing cộng tác với nhà thiết kế thời trang Marco Ribeiro để phát hành một bộ trang điểm phiên bản giới hạn.

Sản phẩm sở hữu bảng màu đa năng cho phép người dùng phối hợp sử dụng theo đúng phong cách thời trang của Harry Styles.

Dù doanh thu của thương hiệu vẫn chưa được tiết lộ, tạp chí Cosmopolitan báo cáo rằng giá trị tài sản ròng của Harry Styles đã tăng thêm 20 triệu USD kể từ thành lập Pleasing, nâng tổng số sở hữu lên 120 triệu USD .

Jaden Hossler và Colson Baker (phải) quảng cáo cho UN/DN Laqr vào ngày 12/4/2023 Ảnh: @undn_laqr.

Machine Gun Kelly - UN/DN Laqr

Colson Baker hay ca sĩ Machine Gun Kelly cũng gia nhập đường đua kinh doanh làm đẹp khi trình làm UN/DN Laqr, thương hiệu sơn móng tay thuần chay, vào năm 2021. Hãng đã thu về không ít đánh giá tích cực.

Machine Gun Kell chia sẻ với tạp chí W Magazine rằng UN/DN Laqr được thành lập với mong muốn người dùng để ý đến những chi tiết nhỏ khi chuẩn bị sẵn sàng ra ngoài. Thêm vào đó, phái đẹp là nguồn cảm hứng lớn cho dự án kinh doanh lần này của anh ấy.

Pharrell Williams quảng cáo cho màn hợp tác giữa Adidas x Humanrace vào ngày 25/1/2023. Ảnh: @humanrace.

Pharrell Williams - Humanrace

Năm 2022, Pharrell Williams ra mắt thương hiệu chăm sóc da Humanrace và nhận được sự hoan nghênh của giới mộ điệu.

Được phát triển cùng với bác sĩ da liễu Elena Jones, Humanrace cung cấp các sản phẩm làm đẹp thú vị. Tiêu biểu trong đó bao gồm bộ chăm sóc da mặt ba bước của riêng Williams trị giá 110 USD .

Cụ thể, người dùng sẽ được trải nghiệm sữa rửa mặt làm từ bột gạo, kem tẩy tế bào chết và kem dưỡng ẩm, theo tạp chí The Cut. Thêm vào đó, thương hiệu này khá phổ biến đối với người dùng TikTok thuộc Gen Z (sinh năm 1996 trở về sau).

Ngoài ra, Humanrace còn cung cấp nhiều mặt hàng khác như kem chống nắng, mỹ phẩm chăm sóc cơ thể, giày và quần áo hợp tác với adidas hay thậm chí đồ gốm.

Jared Leto cùng sản phẩm của thương hiệu Twentynine Palms vào tháng 10/2022. Ảnh: @jaredleto.

Jared Leto - Twentynine Palms

Jared Leto, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar, ra mắt thương hiệu làm đẹp cao cấp có tên là Twentynine Palms vào năm 2022. Tên hãng được anh lấy cảm hứng từ tình yêu dành cho Vườn quốc gia Joshua Tree, theo The Hollywood Reporter.

Twentynine Palms cung cấp các sản phẩm chăm sóc da, và cơ thể thuần chay. Tất cả đều không độc hại và chỉ sử dụng các thành phần thực vật có nguồn gốc từ sa mạc Mojave.

Hãng sở hữu một số món mỹ phẩm đáng chú ý như serum Mesquite Springs, kem dưỡng ẩm da mặt Santa Ana Salve và dung dịch tẩy tế bào chết da mặt Mesa Mystic.

Ngoài ra, Twentynine Palms còn bán kem dưỡng da tay, sữa tắm, nước rửa tay, dầu gội, dầu xả với mùi hương kết hợp từ khuynh diệp, hương thảo, bạc hà và cây xô thơm.

Hình ảnh John Legend quảng bá sản phẩm của Loved01 trên tài khoản Instagram cá nhân của mình. Ảnh: @johnlegend.

John Legend - Loved01

John Legend, chủ nhân ca khúc hit All of me, cũng tham gia vào thị trường làm đẹp với Loved01. Thương hiệu của anh cung cấp các sản phẩm chăm sóc da và cơ thể dành cho cả nam lẫn nữ.

Tất cả đều được điều chế để thích hợp với các loại da giàu melanin. Thêm vào đó, chúng có độ pH hơi axit để giữ ẩm và duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh.

Hiện tại, hãng cung cấp đa dạng mỹ phẩm được bác sĩ da liễu chứng nhận như sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết, xịt khoáng, dầu dưỡng và kem cạo râu.

Giá cả phải chăng cũng là một điểm thúc đẩy danh tiếng của Loved01. Mọi sản phẩm của hãng đều có giá dưới 15 USD . John Legend chia sẻ với tạp chí Cosmopolitan rằng: “Khoảng cách giàu nghèo tồn tại. Vì vậy, chúng tôi không muốn định giá sản phẩm theo cách mà mọi người không mua được”.

Vợ chồng Idris Elba bên sản phẩm của S’Able Labs. Ảnh: @sable.labs.

Idris Elba - S’Able Labs

Năm 2022, nam diễn viên Idris Elba cùng vợ là người mẫu Sabrina Dhowre Elba thành lập dòng sản phẩm chăm sóc da mang tên S'Able Labs.

Hai người cùng nhau phát triển dòng sản phẩm chăm sóc da phi giới tính bao gồm sữa rửa mặt, nước hoa hồng và kem dưỡng ẩm.

Thêm vào đó, S'Able Labs cẩn thận tìm nguồn nguyên liệu từ Châu Phi, Tiêu biểu trong đó là lá cây bao báp và lá qasil.

Theo thông tin công bố trên website chính thức của mình, thương hiệu này cam kết quyên góp 5% lợi nhuận buôn bán của mình để hỗ trợ tổ chức Farm Africa. Số tiền quyên góp tối thiểu là 18.000 USD (15.000 bảng Anh)/năm.

Brad Pitt cùng món mỹ phẩm thuộc thương hiệu cá nhân Le Domain. Ảnh: Le Domaine.

Brad Pitt - Le Domaine

Dù thu hút nhiều sự chú ý khi mới ra mắt, Le Domaine, thương hiệu chăm sóc da của Brad Pitt, sau đó nhận về không ít ý kiến trái chiều trong vòng vài tháng vì giá thành sản phẩm quá cao. Chẳng hạn, một chai serum nho của hãng có giá đến 385 USD .

Thêm vào đó, mọi người cũng lo ngại về tính minh bạch sản phẩm vì Brad Pitt chưa từng chia sẻ về quy trình chăm sóc da của mình trước khi giới thiệu Le Domaine vào năm 2022, theo HighSnobiety.

Thương hiệu còn hợp tác với nhà sản xuất rượu vang Marc Perrin. Đặc biệt, nguyên liệu sản phẩm được trồng tại Chateau Miraval, vườn nho mà Brad Pitt đã mua cho vợ cũ Angelina Jolie vào năm 2012.

Le Domaine hướng đến dòng sản phẩm phi giới tính với bốn sản phẩm chính (The Serum, The Cream, The Cleansing Emulsion và The Fluid Cream) với cam kết không dùng các chất bảo quản.

Even Mock là giám đốc sáng tạo của Good Weird. Ảnh: @goodweird.

Evan Mock - Good Weird

Người mẫu kiêm diễn viên Evan Mock cũng góp mặt vào danh sách những sao nam dấn thân kinh doanh mỹ phẩm. Cụ thể, vào tháng 3 vừa qua, anh quyết định hỗ trợ một thương hiệu làm đẹp trung lập về giới tính (gender-neutral beauty brand) có tên là Good Weird.

Trên trang web chính thức, thương hiệu này mô tả các sản phẩm của mình đa năng và đa dạng từ chăm sóc da đến trang điểm như phấn tạo khối, kem dưỡng ẩm hay gel dưỡng mắt. Evan Mock đóng vai trò là giám đốc sáng tạo của Good Weird cùng với những người sáng lập Jon Wormser và Stephen Yaseen.

“Tôi cảm thấy đồng điệu với sứ mệnh và sản phẩm của Good Weird ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên. Theo đó, hãng chú trọng việc trở nên táo bạo, vượt giới hạn và không đầu hàng hiện tại”, Evan Mock chia sẻ trên trang Instagram của mình.