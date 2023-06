Những thực phẩm tốt cho sinh lý nam giới

Bổ sung các thực phẩm tăng cường sức khỏe là giải pháp hiệu quả giúp đẩy mạnh mức testosterone, hỗ trợ nam giới trong chuyện giường chiếu.

Bổ sung các thực phẩm như hàu, sữa, cá hồi...sẽ giúp bạn tăng cường mức testosterone. Ảnh: Pexels.

Nội tiết tố nam (testosterone) đóng vai trò trong mọi thứ, từ khối lượng cơ bắp đế, khối lượng xương, phân phối chất béo, sản xuất tế bào hồng cầu và tinh trùng. Mức độ lành mạnh của hormone cũng có thể ảnh hưởng khối lượng và sức mạnh cơ bắp.

Trên thực tế, có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến mức testosterone của một người, bao gồm béo phì, thuốc uống, chức năng tuyến giáp thấp và chế độ ăn uống.

Mặc dù việc bổ sung bằng thực phẩm chức năng có thể có tác dụng với một số người, các triệu chứng như mệt mỏi nhiều, rối loạn cương và ham muốn tình dục thấp còn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác (bao gồm cả vai trò của các hormone khác).

Chế độ ăn ít chất béo, quá nhiều protein, chiên rán sẽ tác động tiêu cực đến mức testosterone.

Theo Eat This Not That, chế độ ăn giàu thực phẩm chống viêm có thể giúp duy trì mức testosterone ổn định. Dưới đây là 7 thực phẩm được các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung vào chế độ ăn uống.

Hạt bí chứa nhiều kẽm, giúp tăng cường ham muốn tình dục. Ảnh: Shutterstock.

Hạt bí

Hạt bí chứa nhiều kẽm, giúp cơ thể nam giới tăng lượng testosterone. Theo một nghiên cứu, bổ sung kẽm đầy đủ trong vòng 6 tháng ở những người đàn ông cao tuổi sẽ giúp tăng gấp đôi nồng độ testosterone trong huyết thanh.

Thử nghiệm khác kéo dài 8 tuần trên các cầu thủ bóng bầu dục cho thấy những người bổ sung kẽm đầy đủ không chỉ tăng mức độ testosterone, sức mạnh của đôi chân cũng cao hơn 250% so với giả dược.

Gừng

Gừng là gia vị phổ biến, giúp món ăn thêm thơm ngon, hấp dẫn. Nhưng không phải ai cũng biết gừng có thể ảnh hưởng đến testosterone.

Ăn gừng giúp giảm stress oxy hóa trong tinh hoàn, tăng cường hoạt động của một số enzyme chống oxy hóa, bình thường hóa lượng đường trong máu, tăng cường sản xuất oxit nitric, tăng lưu lượng máu.

Hàu

Hàu chứa nhiều kẽm. Kẽm đã được chứng minh có công dụng cải thiện mức testosterone, đặc biệt là ở phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh. Không chỉ phái mạnh, phụ nữ cũng cần mức testosterone khỏe mạnh để hỗ trợ sức khỏe tình dục.

Nước ép lựu

Nước ép lựu chứa các hợp chất thực vật polyphenol tự nhiên, giúp tăng mức testosterone. Theo các chuyên gia, thức uống giàu polyphenol này có khả năng làm tăng nồng độ testosterone trong nước bọt.

Các hợp chất polyphenol có trong nước ép lựu giúp bạn tăng mức testosterone. Ảnh: Shutterstock.

Rượu vang đỏ

Rượu vang đỏ chứa nhiều chất resveratrol, một chất chống oxy hóa giúp tăng lưu lượng máu và máu lưu thông dễ dàng hơn, không chỉ trước mà còn sau khi quan hệ. Một ly vang đỏ sẽ giúp bạn thư giãn và cảm thấy hứng khởi trước khi lâm cuộc.

Sữa

Sữa cung cấp 13 chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Trong sữa có chứa nhiều khoáng chất boron, giúp tăng cường testosterone.

Bạn có thể bổ sung khoáng chất boron bằng việc ăn thêm mận khô, đào, các loại hạt, đậu phụ…

Cá hồi

Cá hồi chứa nhiều vitamin D, axit béo omega-3, selen, giúp tăng cường testosterone. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông dùng dầu cá hồi bổ sung trong 90 ngày cho thấy sự gia tăng nồng độ testosterone.