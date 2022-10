Những thực phẩm nên ăn và tránh ăn để có làn da khỏe mạnh

Làn da khỏe mạnh và tràn đầy sức sống bắt đầu từ chế độ dinh dưỡng tốt. Bổ sung thực phẩm giàu magie, kẽm, chất xơ và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn sẽ giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Trái cây và rau quả giàu chất xơ giúp nuôi các vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa và sản sinh các hợp chất giúp bảo vệ da. Ảnh: Nuevoskincare.

Theo các chuyên gia, ăn uống đúng chất dinh dưỡng phù hợp với từng nhu cầu riêng có thể giúp làn da trông rạng rỡ và tươi trẻ hơn.

Tiến sĩ Mark Tager, tác giả cuốn Nuôi dưỡng làn da đúng cách: Kế hoạch dinh dưỡng cá nhân để có vẻ đẹp rạng ngời, nói với Insider: “Chúng ta dành phần lớn thời gian, năng lượng và tiền bạc để thoa nhiều thứ lên mặt với hy vọng làn da có thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Nhưng chính dòng máu mới mang đến những chất dinh dưỡng cần thiết”.

Tiến sĩ Tager cho biết rất khó để cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với mọi người,vì nhu cầu mỗi người khác nhau dựa trên các yếu tố như tuổi tác, di truyền, lối sống, việc dùng thuốc...

"Không người nào khác trên hành tinh này có làn da giống bạn. Các chuyên gia sẽ đưa ra cho bạn những khuyến nghị chung chung nhưng có một số cái phải cụ thể”, tiến sĩ Tager nói.

Dưới đây là một vài nguyên tắc cơ bản và nhóm thực phẩm có thể giúp bạn bắt đầu tìm ra chế độ ăn uống lý tưởng để có làn da, mái tóc và móng tay khỏe mạnh.

Ăn nhiều trái cây tươi và rau quả

Theo tiến sĩ Tager, một trong những cách đơn giản nhất để có làn da khỏe mạnh là kết hợp nhiều thực phẩm tươi vào chế độ ăn uống, bù vào lượng vitamin và khoáng chất mà chúng ta có thể thiếu.

Ví dụ, cam quýt và các loại trái cây khác chứa nhiều vitamin C rất quan trọng để chữa bệnh và bảo vệ tế bào. Các loại rau có lá màu xanh đậm rất giàu sắt, folate, vitamin C, magie và nhiều chất khác.

Những chất này kết hợp với nhau để duy trì mức độ lành mạnh của các hợp chất như collagen, chất cung cấp cấu trúc và độ đàn hồi cho da. Tiến sĩ Tager nói: “Vitamin C rất dễ bị oxy hóa và mất hiệu quả. Vì vậy, chúng ta cần phải bổ sung vitamin C ở dạng 'tươi'. Vitamin C kết hợp chất sắt ở lượng vừa đủ sẽ tạo ra collagen”.

Ngoài ra, trái cây và rau quả cũng rất giàu chất xơ giúp nuôi các vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa của con người và sản sinh ra các hợp chất giúp bảo vệ da.

Các loại ngũ cốc và đậu giúp ngăn ngừa khô da

Tiến sĩ Tager cho biết cơ thể không thiếu một số chất dinh dưỡng nhất định về mặt y tế nhưng có thể không nhận được lượng tối ưu. Nhiều người không nhận đủ magie, khoáng chất quan trọng cho hơn 300 phản ứng hóa học trong cơ thể.

Ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu giúp phục hồi và duy trì tế bào tốt hơn cũng như bảo vệ da không bị khô và tổn thương. Ảnh: Betterme.

Ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có thể cung cấp magie để phục hồi và duy trì tế bào tốt hơn cũng như bảo vệ da không bị khô và tổn thương. Tiến sĩ Tager nói: “Một trong những điều chúng ta muốn để có vẻ ngoài đầy sức sống là hàng rào bảo vệ da phải khỏe mạnh".

Mặc dù chúng ta có thể nhận được nhiều magie và các chất dinh dưỡng khác thông qua thực phẩm chức năng, tập trung vào thực phẩm nguyên hạt có thể là cách hiệu quả hơn cho sức khỏe tổng thể.

Hải sản và các loại hạt giúp làn da trắng sáng hơn

Tiến sĩ Tager cho biết kẽm là hợp chất phổ biến khác bị thiếu trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta.

Kẽm giúp giảm viêm trong các tình trạng da như mụn trứng cá. Một số thực phẩm giàu kẽm như cá mòi, cá trích hay cá cơm và các loại hạt như hạt điều, hạnh nhân.

Hải sản và các loại hạt cũng có thể là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh omega-3, có vai trò giữ cho làn da khỏe mạnh.

Hạn chế thực phẩm chế biến và đồ uống có đường

Theo tiến sĩ Tager, một trong những nhóm thực phẩm gây hại nhất đối với làn da cũng là thứ mà đa số chúng ta ăn hàng ngày. Ông nói: “Thủ phạm lớn nhất gây hại cho làn da chúng ta là thực phẩm đã qua chế biến”.

Sự kết hợp của đường bổ sung, chất béo không lành mạnh và các chất bảo quản khác trong nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn có thể đẩy nhanh sự phát triển của nếp nhăn trên da và làm nghiêm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm.

Theo ông Tager, nước ngọt và các loại đồ uống có đường khác có thể gây hại vì chúng chứa nhiều đường và có thể thay thế nước lọc, khiến việc giữ nước khó hơn.

Ông cho biết việc ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn có thể là thách thức cho nhiều người vì tốn nhiều thời gian và chi phí. Nhưng thực hiện từng bước nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian về cách chúng ta nhìn và cảm nhận làn da.

Tiến sĩ Tager chia sẻ: “Bổ sung thực phẩm chức năng dễ, nhưng rất khó để cắt giảm lượng đường và giảm sự phụ thuộc vào thực phẩm chế biến sẵn. Tất cả chúng ta sẽ ăn thực phẩm chế biến sẵn vào một lúc nào đó. Vì vậy, điều cần làm chính là cân bằng và giảm thiểu”.