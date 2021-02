Những thực phẩm hỗ trợ giảm cân an toàn

Yến mạch, ức gà, bơ, gạo lứt… được xem là những thực phẩm không thể thiếu trong hành trình giảm cân an toàn và khoa học.

Giảm cân nhưng vẫn khỏe, cơ thể không bị sồ sề mà trở nên săn chắc là điều người giảm cân nào cũng mong muốn. Nhóm thực phẩm dưới đây được xem là nguồn cung cấp năng lượng lành mạnh giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Yến mạch

Yến mạch được xem là “nữ hoàng” của các loại ngũ cốc, là nguồn cung cấp chất xơ tốt, đặc biệt là beta glucan giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Yến mạch có giá trị dinh dưỡng cao, được sử dụng cho chế độ ăn lành mạnh và giảm cân.

Yến mạch giúp bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Chất xơ hòa tan trong yến mạch giúp làm tăng cảm giác no và kích thích giải phóng các hormone làm no. Đặc biệt, yến mạch có lượng calo thấp, hàm lượng xơ cao, là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn giảm cân. Trong một nghiên cứu xếp hạng về hiệu quả no của 38 loại thực phẩm phổ biến, yến mạch đứng ở vị trí thứ 3.

Gạo lứt

Gạo lứt có hàm lượng chất xơ gấp 2 lần so với gạo thường, nên khi ăn, cơ thể sẽ tiêu hóa chậm hơn và mang lại cảm giác no lâu. Từ đó, bạn sẽ không còn cảm giác thèm ăn vặt. Ngoài ra, thành phần alpha lipoic acid có nhiều trong tinh chất gạo lứt còn tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate và chất béo, có tác dụng làm giảm mỡ dự trữ, giảm béo.

Gạo lứt chứa vitamin B, mangan, selen, sắt, có tác dụng hiệu quả với những người mắc tiểu đường, rối loạn mỡ máu và béo phì.

Quả bơ

Nhiều người nghĩ bơ là trái cây chứa nhiều hàm lượng chất béo. Tuy nhiên, chất béo có trong quả bơ là chất béo tốt. Do đó, bơ được liệt kê vào những thực phẩm giảm cân hiệu quả. Đây là nguồn năng lượng đốt cháy chậm thay vì chỉ tích trữ trong cơ thể.

Bơ chứa nhiều axit oleic, giúp bạn giảm cảm giác đói. Loại quả này còn có hàm lượng cao l-carnitine - axit amin tự nhiên trong các loại vitamin B.

Bơ chứa nhiều chất xơ và chất béo không bão hòa dạng đơn thể, giúp điều chỉnh sự thèm ăn và hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng tốc độ đốt cháy chất béo.

Thời điểm ăn bơ tốt nhất là vào bữa phụ giữa các bữa chính. Cách ăn này giúp bạn luôn thấy đầy đủ năng lượng, tránh việc ăn nhiều vào bữa chính.

Với bơ, bạn chỉ cần lấy ruột, bỏ vỏ để sử dụng trực tiếp. Tuy nhiên, vị của bơ khá ngậy, không ngọt hoặc chua. Do đó, bạn cần chế biến thêm để bơ dễ ăn hơn, nhưng hạn chế kết hợp bơ với sữa, đường để việc giảm cân đạt hiệu quả cao.

Ức gà

Ức gà chứa nhiều protein, ít chất béo, không chứa đường và tinh bột. Ăn ức gà có tác dụng giảm cân hiệu quả.

Ức gà cung cấp dồi dào protein cho cơ thể.

Dù ức gà tốt cho việc giảm cân, bạn cần lưu ý bỏ da bởi da gà chứa hàm lượng calo, chất béo khá cao. Bên cạnh đó, mỗi bữa ăn không nên vượt quá 200 g, nên kết hợp ức gà cùng các loại thực phẩm chứa nhiều protein như trứng, thịt bò, cá, sữa, phô mai… để không mất cân bằng dinh dưỡng. Khi chế biến ức gà, không nên dùng nhiều dầu mỡ hay gia vị, tránh làm mất dinh dưỡng của ức gà.

Nếu muốn giảm cân mà vẫn ăn uống bình thường, ngoài việc sử dụng thực phẩm lành mạnh, bạn cũng cần ghi nhớ những quy tắc cơ bản như uống đủ 2 lít nước/ngày; ăn càng nhiều ngũ cốc, đậu, thịt luộc và rau càng tốt. Bạn cần tránh đồ uống có cồn và soda; loại bỏ đồ béo, đồ hun khói, đồ ăn có mỡ, dưa chua, cá hộp ra khỏi chế độ ăn. Lượng calo tiêu thụ mỗi ngày trong khoảng từ 2.000 đến 2.500.

