Những thực phẩm giúp giảm cân dễ tìm mua

Khoai lang rất giàu chất xơ tốt cho sức khỏe đường ruột. Một nửa củ khoai lang trong bữa ăn là cách dễ dàng để bạn no nhanh. So với những thực phẩm tinh bột khác, khoai lang vừa làm no nhanh, vừa giảm tiêu thụ calories. Ảnh: Health Magazine.