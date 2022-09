Những thư viện không chỉ là nơi để đọc sách

Thư viện Đại học Trinity nằm tại thành phố Dublin, Ireland. Nó bao gồm một số tòa nhà thư viện nhưng nổi bật nhất phải kể đến Old Library do Thomas Burgh thiết kế và xây dựng từ năm 1712 đến năm 1732. Old Library có Long Room dài 61 m, được trang trí bằng những bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch mô tả các nhà văn và triết gia nổi tiếng do nhà điêu khắc Peter Schemakers chế tác. Ảnh: The New York Times.