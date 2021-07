Những thư viện công cộng mới tốt nhất thế giới

Thư viện Marrickville, Australia. Theo The Guardian, thư viện Marrickville có ba tầng, diện tích 3.600 m2. Thư viện được xây dựng trên bệnh viện Marrickville đã đóng cửa từ năm 1990. Thư viện mới được thiết kế, tái sử dụng nền tảng của bệnh viện cũ. Ảnh: The Moment It Clicks Pty Ltd/Inner West Council.