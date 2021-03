Gói PlayStation Plus không đa dạng như Xbox. Với giá 10 USD /tháng cho Xbox hoặc PC, và 15 USD /tháng cho cả 2, người dùng sẽ có quyền truy cập vào kho game Xbox Gold và EA Play, bên cạnh quyền chơi một số game mới như Outriders và dịch vụ stream game xCloud bản thử nghiệm. Gói PlayStation Plus (giá 10 USD /tháng) vẫn mang đến một số game hấp dẫn hàng tháng, nhưng chúng không đa dạng như kho hơn 300 game của Xbox Game Pass. Nếu muốn chơi kho game của Sony dưới dạng thuê bao, bạn phải mua riêng gói PlayStation Now với giá 10 USD /tháng. Ảnh: Lê Trọng.