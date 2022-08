Những thứ ‘tội lỗi’ đang cứu du lịch Thái Lan

Cần sa, sòng bạc, phim đam mỹ đang thu hút du khách quốc tế đến Thái Lan khi đất nước này tìm kiếm sự phục hồi kinh tế sau dịch.

Năm 2019, trước khi đại dịch bùng phát, ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht cho nền kinh tế Thái Lan. Trong đó, 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP). Bởi vậy, quốc gia Đông Nam Á này chịu nhiều thiệt hại hơn cả khi du lịch thế giới ngừng lại vì Covid-19.

Hiện, Thái Lan đã mở cửa trở lại và du khách thấy hấp dẫn với những thị hiếu mới, SCMP đưa tin.

Vào tháng 6, lệnh hợp pháp hóa cần sa được áp dụng vài tuần trước khi xứ Chùa Vàng dỡ bỏ hạn chế đối với khách du lịch quốc tế. Điều này dẫn đến sự bùng nổ của các quán cà phê bán ma túy trên khắp Bangkok gần đây.

Ở đường Khao San, nơi tập trung dân du lịch ba lô, quán cà phê cần sa RG420 đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày.

“Người châu Âu, Nhật Bản và Mỹ đang tìm kiếm loại sativa của Thái Lan. Cần sa và du lịch đúng là cặp bài trùng”, chủ quán Ong-ard Panyachatiraksa nói với Reuters.

Quán cà phê cần sa mới mở trên đường Khao San ở Bangkok. Ảnh: Andre Malerba/Bloomberg.

Tuy nhiên, có chút nhầm lẫn về những gì được phép và không.

“Luật mới không bao gồm việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí. Do đó, quảng bá du lịch chỉ tập trung vào các khía cạnh y tế”, Siripakorn Cheawsamoot, Phó thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan, nhấn mạnh.

Ông cho biết có thể sẽ cần thêm luật để làm rõ tình hình. Tuy nhiên, nếu những người hút cần sa cũng là nhóm chịu tiêu tiền, lệnh có thể khó thay đổi.

Một điểm hấp dẫn khác đối với du lịch Thái Lan là phim đam mỹ. The Guardian đưa tin về làn sóng gần đây của các bộ phim tình cảm đồng tính nam thu hút khán giả khắp châu Á.

Tại nhà hàng Dibuk ở Phuket, nơi khán giả hâm mộ loạt phim đam mỹ ăn khách I Told Sunset About You (2020) và phần tiếp theo I Promised You the Moon (2021) đều muốn có chiếc bàn mà các nhân vật Teh và Oh-aew ngồi tán tỉnh nhau trong phim.

Nhiều du khách đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và khắp Thái Lan rất phấn khích khi đến đây.

“Họ la hét nhiều đến nỗi tôi muốn gọi xe cấp cứu”, chủ nhà hàng Soontaree Thiprat nói.

Bộ phim đam mỹ I Told Sunset About You thu hút lượng lớn khán giả theo dõi trên khắp châu Á. Ảnh: Nadao Bangkok.

Với 17 bộ phim đam mỹ được phát hành trong năm nay, thêm 43 bộ đã ra mắt vào năm 2020 và 2021, có rất nhiều địa điểm khác trên khắp Thái Lan thu hút khách du lịch. Cơ quan quản lý du lịch của đất nước đang tận dụng điều này. Ví như, họ tổ chức các gian hàng “đam mỹ Thái Lan” tại sự kiện quảng bá gần đây ở Osaka, Nhật Bản.

Các công ty tư nhân cũng bắt đầu nhập cuộc bằng cách thực hiện chuyến tham quan trực tuyến liên quan tới phim đam mỹ.

Đối với ngành du lịch đang gặp khó khăn của Thái Lan, sự phổ biến của các bộ phim truyền hình là điều đáng hoan nghênh, mặc dù theo các nhà bình luận, chính phủ phải vật lộn để nắm bắt thể loại này.

Bên cạnh những thứ từng được coi là “tội lỗi” như cần sa và phim đam mỹ, Thái Lan đang xem xét việc mở sòng bạc để thu hút khách du lịch nhằm kích thích nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch, theo Bloomberg.

Hôm 27/7, một hội đồng gồm các nhà lập pháp Thái Lan đã đệ trình báo cáo lên Quốc hội, khuyến nghị chính phủ ban hành nghị định cho phép xây dựng các ‘khu phức hợp giải trí’ bao gồm sòng bạc hợp pháp tại những thành phố trọng điểm trên cả nước.

Bản thiết kế, nếu được thông qua, có thể giúp Thái Lan tạo ra hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài, khách du lịch và tay chơi cờ bạc Thái Lan, theo ban hội thẩm.