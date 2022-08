Những thói quen khiến smartphone dễ hỏng

Dùng củ sạc không phù hợp. Việc dùng củ sạc không đúng thông số, kém chất lượng có thể giảm tuổi thọ pin, hỏng cổng sạc hoặc thậm chí nổ pin. Không phải sạc nào cũng có chất lượng và công suất như nhau. Do đó, người dùng cần tham khảo thông số sạc phù hợp, lựa chọn thương hiệu phụ kiện uy tín khi mua sạc mới, tốt nhất là mua củ sạc do nhà sản xuất điện thoại cung cấp. Đối với iPhone, có thể mua củ sạc đạt chứng nhận Made for iPhone (MFi) để đảm bảo chất lượng và hoạt động ổn định. Ảnh: TechRadar.