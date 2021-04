Những thói quen ban đêm khiến làn da bị xấu đi

Sử dụng mỹ phẩm không phù hợp: Bác sĩ da liễu Manish Shah ở Denver, Colorado (Mỹ) nhận định: "Nhiều loại kem chống lão hóa vẫn dựa trên chất dưỡng ẩm như dầu khoáng. Các nếp nhăn trông tồi tệ hơn khi da bị khô. Do đó, bất kỳ loại kem dưỡng ẩm nào cũng đều giúp ích. Tuy nhiên, giải pháp trên chỉ mang tính cải thiện tạm thời". Nguyên nhân gốc rễ của nếp nhăn thường do collagen suy giảm, tác hại từ gốc tự do, tia UV và ô nhiễm môi trường. Hãy tìm kiếm mỹ phẩm chứa thành phần hướng đến mục tiêu kích thích sản sinh collagen như retinol, bakuchiol, vitamin C… Ảnh: Getty, Prevention.