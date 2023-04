Những thói quen ăn sáng hỗ trợ giảm cân

Bắt đầu ngày mới với những thói quen ăn sáng lành mạnh có thể giúp bạn dễ dàng đẩy lùi cảm giác thèm ăn trong suốt ngày dài.

Bạn có thể giảm cảm giác thèm ăn và giảm cân nhờ việc ăn sáng khoa học. Ảnh: Blue Jeans Images.

Trong cuộc nói chuyện với Eat This, Not That!, The Nutrition Twins - cặp chuyên gia dinh dưỡng, Lyssie Lakatos và Tammy Lakatos Shames - chia sẻ: "Cách bạn bắt đầu một ngày ảnh hưởng đến cả ngày".

Bữa sáng là thời điểm tốt để thay đổi các thói quen ăn uống hỗ trợ việc giảm cân thành công. Bắt đầu một buổi sáng lành mạnh, bạn sẽ cảm thấy có nhiều cảm hứng và động lực hơn trong suốt cả ngày.

The Nutrition Twins chia sẻ 7 thói quen ăn sáng được khuyến nghị hàng đầu của họ giúp giảm cân và hạn chế cảm giác thèm ăn. Với phương pháp này, bạn sẽ không cảm thấy muốn "đầu hàng" từ sớm, đồng thời luôn ở trạng thái tốt nhất để duy trì tư duy ăn uống lành mạnh.

Tránh xa thực phẩm có đường tinh luyện

Các món ngọt cho bữa sáng có thể có hương vị thơm ngon, nhưng chúng không phải là "người bạn đồng hành" tốt khi chúng ta đang cố gắng kiềm chế cảm giác thèm ăn và giảm cân.

Đường bổ sung từ đồ ngọt khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và mức năng lượng giảm xuống. Điều này có thể kéo theo cảm giác thèm ăn những thực phẩm không lành mạnh trong suốt thời gian còn lại của ngày.

"Nó bắt đầu vòng luẩn quẩn khi bạn liên tục thèm đường, sau đó, bạn cũng thèm một loại đồ ăn khác nhiều đường hơn", The Nutrition Twins giải thích.

Ăn sáng vào thời gian cố định hàng ngày là thói quen tốt cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Ăn sáng vào thời điểm cố định

Tuân thủ thời gian ăn uống luôn là ý tưởng thông minh. Bạn hãy xác lập cho mình thời gian hợp lý nhất để ăn bữa sáng và duy trì thời gian biểu đó hàng ngày.

The Nutrition Twins chia sẻ: "Nếu ăn sáng quá sớm, bạn sẽ cảm giác đói vào giữa buổi sáng. Chờ đợi bữa sáng quá muộn cũng khiến bạn cảm thấy đói, từ đó, trong cả ngày bạn sẽ ăn uống vô độ hơn. Hãy chọn thời gian phù hợp và đảm bảo thực hiện thời gian biểu này hàng ngày".

Tránh thức ăn nhiều muối

Tránh thức ăn mặn là thói quen ăn sáng quan trọng khác cần lưu ý nếu bạn muốn giảm cân. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn nhiều muối có thể khiến bạn có cảm giác thèm ăn hơn.

Một số món ăn nhiều muối thường thấy là bánh quy, thịt xông khói, xúc xích... Những thực phẩm này đều chứa nhiều calo và chất béo.

Bổ sung protein

Protein luôn chiếm vị trí quan trọng trong chế độ dinh dưỡng và có thể giúp bạn giảm cân khi điều chỉnh đúng cách. Theo Mayo Clinic, việc kết hợp các loại thực phẩm giàu protein trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm mỡ trong cơ thể, duy trì nguồn cung cấp cơ nạc, giúp bạn no lâu hơn.

The Nutrition Twins cũng cho biết protein làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp giữ lượng đường trong máu ổn định. Bằng cách ngăn chặn sự sụt giảm năng lượng, bộ não của chúng ta sẽ không có cảm giác thèm thức ăn nhanh.

Mỗi người nên bổ sung 20 gram protein trở lên vào bữa sáng. Các nguồn protein vững chắc có thể bổ sung cho bữa ăn này là trứng, phô mai, sữa chua Hy Lạp, cá hồi, đậu phụ.

Nước không chỉ có tác dụng lớn với sức khỏe mà còn hỗ trợ giảm cảm giác thèm ăn và giảm cân. Ảnh: Shutterstock.

Uống tối thiểu 450 ml nước trước khi ăn sáng

The Nutrition Twins khuyên bạn nên uống ít nhất 450 ml nước trước khi ăn sáng. “Điều này sẽ làm giảm cơn đói, bạn sẽ đỡ thèm ăn thực phẩm không tốt cho sức khỏe chỉ vì đói", hai chuyên gia nói.

Bên cạnh đó, nước giúp con người tỉnh táo sau khi thức dậy vì nó mang oxy đến não và cơ bắp, khiến cơ thể sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Vì vậy, bạn sẽ không cảm thấy thèm đường - tình trạng thường xảy ra khi cơ thể mệt mỏi hay thiếu năng lượng.

Bữa ăn sáng đơn giản

Căn bếp đầy ắp món ăn sáng tươi ngon, tốt cho sức khỏe giúp bạn xua đi cảm giác thèm ăn dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có ít nhất một vài công thức nấu ăn đơn giản cho buổi sáng.

Chỉ cần kết hợp một số thực phẩm lành mạnh, giàu chất đạm, chất xơ, bạn có thể bắt tay vào chế biến và ăn ngay để không có thời gian bị phân tâm bởi cơn đói hay cảm giác thèm ăn.

The Nutrition Twins chia sẻ: "Không cần phải phức tạp. Bạn có thể lựa chọn các món giàu protein như trứng luộc, sữa chua Hy Lạp, đậu phụ hoặc trộn bột protein với thực phẩm chứa nhiều chất xơ như yến mạch nguyên hạt, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và quả mọng".

Ăn đủ chất xơ

Thói quen ăn sáng cuối cùng để hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm cân là bổ sung đầy đủ chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn no lâu hơn. Đây là cách tuyệt vời để tránh ăn vặt không lành mạnh.

Bạn nên sử dụng loại thực phẩm có thể dễ dàng đưa vào bữa sáng hay sinh tố như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi (họ cam quýt, quả mọng), rau xanh.