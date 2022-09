Những thiếu niên phạm tội và trách nhiệm của các bậc phụ huynh

Vũ Đức Đạt, thiếu niên mới 16 tuổi cầm đầu vụ trộm cắp 11 chiếc xe máy, có hoàn cảnh gia đình khiến nhiều người day dứt.

Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy khi để tại sân chung cư thuộc khu đô thị Thanh Hà.

Liên tiếp các vụ trộm

Ngày 30/6, anh Khuất Tuấn Anh (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) trình báo về việc đưa xe máy cho em trai là Khuất Tuấn Minh sử dụng. Rạng sáng 30/6, do anh Minh để xe ở trước sảnh chung cư trong khu đô thị Thanh Hà và bị kẻ gian lấy mất.

Tiếp đó, trong các ngày 15, 19, 23 và 28/7, cơ quan công an lại nhận được đơn trình báo với các nội dung tương tự của các bị hại gồm: Đặng Văn Hùng (trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thiên Long (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Văn Hùng (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trần Cao Phong (trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Điểm chung của các xe máy bị mất trộm đều là được dựng qua đêm ở sảnh chung cư. Các vụ trộm cắp thường xảy ra lúc rạng sáng, thời điểm không có bóng người qua lại cũng như không có bảo vệ trông giữ xe.

Vũ Đức Đạt - đối tượng cầm đầu vụ án trộm cắp tài sản.

Các tòa nhà chung cư trong khu đô thị Thanh Hà đều có hầm gửi xe, có người trông giữ nhưng chỉ vì tại đây rất đông cư dân, nên một bộ phận cư dân nảy sinh thói quen để xe bên ngoài sảnh. Trung tá Nguyễn Đình Mạnh - Đội trưởng Đội CSHS CAH Thanh Oai - nhìn nhận, dù liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe, người dân tại đây vẫn không hề có ý thức bảo vệ tài sản của mình.

Trực tiếp qua các nhà chung cư tại khu đô thị Thanh Hà thời điểm ban ngày, chúng tôi cũng ghi nhận tình trạng nêu trên. Lực lượng bảo vệ cho biết đã cảnh báo nhiều lần, Công an huyện Thanh Oai, Công an xã Cự Khê cũng đã tuyên truyền, dán thông báo về việc cảnh giác tình trạng trộm cắp xe máy, nhưng người dân sinh sống tại đây vẫn không quan tâm.

Lập án đấu tranh

Tội phạm trộm cắp tài sản luôn chiếm đến 60% các vụ phạm pháp hình sự, đồng thời cũng là vấn đề nhân dân bức xúc nhất. Trước tình trạng các vụ trộm cắp xảy ra liên tiếp tại khu đô thị Thanh Hà, chỉ huy Công an huyện (CAH) Thanh Oai đã giao Đội CSHS tập trung điều tra xác minh làm rõ.

Đội CSHS CAH Thanh Oai đã kết hợp với công an các xã tiến hành tổng rà soát lại các vụ việc để đưa ra đánh giá về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Qua đánh giá đã xây dựng kế hoạch, dựng lại các vụ án, triển khai biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng công an nhận thấy các đối tượng đã quan sát nhiều người đến chơi, thăm bạn bè và để xe trên vỉa hè, chúng lập tức tiếp cận để bẻ khóa cổ, bóc hộp nhựa đấu lại dây điện nhằm trộm cắp xe máy.

Các đối tượng thường đi nhóm từ 2-3 người, di chuyển trên chiếc xe máy, sau đó có 1-2 đối tượng cảnh giới và chỉ có một đối tượng trực tiếp vào bẻ khóa cổ, đấu dây điện để xe có thể chạy. Sau hơn một tháng mật phục, truy xét, ngày 7/8, tổ công tác Đội CSHS CAH Thanh Oai đã bắt giữ được 2 đối tượng đầu tiên là Lê Văn Mạnh (SN 2001) và Nguyễn Hồng Sơn (SN 1999) cùng trú xã Phương Trung, huyện Thanh Oai.

Tại cơ quan công an, Mạnh và Sơn khai nhận được Vũ Đức Đạt (SN 2006, trú tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai) rủ đi trộm cắp tài sản. “Vũ Đức Đạt là một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Đạt ít khi ở nhà, ông nội Đạt đã 61 tuổi là lao động chính chăm sóc bà nội Đạt bị tai biến và bố Đạt bị tâm thần”, Thượng úy Nguyễn Ngọc Tú, cán bộ điều tra vụ án, thông tin.

Tích cực truy tìm đối tượng qua nhiều mối quan hệ, ngày 10/8, kẻ cầm đầu băng nhóm trộm cắp xe máy đã sa lưới. Liên tiếp những ngày sau đó, mỗi ngày CAH Thanh Oai lại bắt thêm một đối tượng. Đến ngày 13/8, cả Vũ Công Thiện (SN 1987, trú tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai), kẻ chuyên mua xe trộm cắp của nhóm Đạt cũng đã bị bắt giữ.

Phạm tội vì gia đình buông lỏng

3/5 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp xe máy do Vũ Đức Đạt cầm đầu đều sinh năm 2006, và 2 trong số đó còn chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm bị bắt. Chúng đều có điểm chung là bỏ học từ sớm và quen biết nhau qua mạng, hoặc chơi với nhau theo kiểu “bắc cầu”, nghĩa là đứa nọ nối đứa kia. Không học hành, chúng cũng chẳng có việc gì làm, nên rủ nhau thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Khi chúng tôi hỏi Lê Văn Mạnh quen Vũ Đức Đạt như thế nào, Mạnh trả lời mới quen nhau từ Tết qua một đứa khác. Ngày 3/8, sau khi trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Vũ Đức Đạt và Lê Văn Tú (SN 2006, cùng trú tại xã Phương Trung) đã đến nhà Lê Văn Mạnh rủ tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 4h ngày 3/8, cả 3 đến chung cư CT40A, khu đô thị Thanh Hà. Tại đây, Đạt phát hiện xe Honda Wave RSX dựng trước khu chung cư không có người trông giữ. Tú và Mạnh đứng ngoài cảnh giới, Đạt đi đến đấu dây điện nhưng không nổ được máy. Thấy vậy Đạt dắt xe về phía Mạnh, Tú đứng đợi rồi cả 3 cùng nhau đẩy xe về cất giấu tại nhà Mạnh. Kế đó chúng lại mang xe đi gửi tại quán trên địa bàn xã Phương Trung.

Chỉ 4 ngày sau, vào khoảng 1h ngày 7/8, Vũ Đức Đạt, Lê Văn Mạnh và Nguyễn Hồng Sơn (SN 1999, cùng trú xã Phương Trung) điều khiển chiếc xe máy trộm cắp được tại khu đô thị Thanh Hà để tiếp tục đi trộm cắp tài sản. Khi đi đến tòa nhà B3 khu tập thể Đại học Sư phạm, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Đạt phát hiện một chiếc Honda Wave không có người trông giữ. Đối tượng này phân công Mạnh, Sơn đứng ngoài cảnh giới, còn bản thân bẻ khóa cổ, đấu dây điện để trộm cắp. Sau đó Sơn điều khiển chiếc xe về cất giấu tại nhà Lê Văn Mạnh rồi mang bán được 2,7 triệu đồng.

Ngay sau khi trộm cắp chiếc xe kể trên khoảng 10 phút, Đạt tiếp tục trộm cắp thêm chiếc xe Honda Wave khác cũng dựng trước tòa nhà B3 khu tập thể Đại học Sư phạm với thủ đoạn tương tự. Tất cả chiếc xe lấy trộm được, Đạt chỉ đạo đồng bọn đem giấu tại các chung cư, siêu thị, quán game, nhà văn hóa hoặc chính gia đình các thành viên trong nhóm. Sau đó, 6/11 chiếc được chúng bán cho Vũ Công Thiện với giá khoảng 5 triệu đồng/xe.

“Không khởi tố, không tạm giam, những thiếu niên này thực tế khi đưa về gia đình quản lý theo quy định rất có thể lại tái phạm, điển hình như Vũ Đức Đạt. Bản thân Đạt cuối năm 2021 do chưa đủ tuổi nên chỉ bị ra quyết định xử phạt hành chính cảnh cáo về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ. Ngay sau đó, Đạt đã kéo thêm đám bạn cùng trang lứa thực hiện hành vi phạm tội khác. Đạt cũng đang bị Cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm khởi tố tội trộm cắp tài sản”, chỉ huy Đội CSHS CAH Thanh Oai nhìn nhận.

Do đó, theo CAH Thanh Oai, với những đứa trẻ này cần sớm thay đổi và nới rộng quy định về việc đưa thanh thiếu niên hư đi học tập, cải tạo tại các trường giáo dưỡng nhằm hạn chế tình trạng thanh thiếu niên phạm tội như hiện nay.