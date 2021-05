Những thiết kế thêu tay tại cửa hàng áo dài, pháp phục An Nghiêm

Thương hiệu An Nghiêm đã có mặt trên thị trường khoảng 5 năm, mang đến cho khách hàng những mẫu áo dài, pháp phục được thêu tay tinh tế, đẹp mắt.

Là một trong những thương hiệu áo dài có tiếng tại TP.HCM, cửa hàng An Nghiêm thu hút khách hàng trong và ngoài nước nhờ những thiết kế thêu tay tỉ mỉ. Một trong những ưu điểm của thương hiệu An Nghiêm là đa dạng mẫu mã, hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại.

Đến với An Nghiêm, khách hàng có thể lựa chọn những bộ áo dài cách tân để sử dụng trong các dịp lễ hội, lễ cưới hoặc chọn mua pháp phục để mặc cho các sự kiện phật giáo như phật sự, hành hương, từ thiện…

Các thiết kế áo dài của thương hiệu An Nghiêm.

Chia sẻ về quan điểm kinh doanh, chủ thương hiệu An Nghiêm cho biết: “Việc chú trọng nhu cầu của khách hàng là yếu tố được quan tâm hàng đầu tại An Nghiêm. Do đó, tôi và đội ngũ không ngừng cố gắng thiết kế những sản phẩm chất lượng, chỉn chu dành cho khách hàng”.

Diễn viên Việt Trinh khoe dáng trong tà áo dài truyền thống của An Nghiêm.

Mỗi trang phục tại An Nghiêm được vẽ hoặc thêu tay, với màu sắc phối hợp hài hòa, trang nhã. Sau khi chọn lựa chất vải phù hợp, khách hàng được thiết kế may đo để có bộ trang phục với phom dáng chuẩn, tôn lên nét đẹp cơ thể.

Một số hoa văn đặc trưng được sử dụng trên trang phục của áo dài, pháp phục An Nghiêm như hoa sen, hoa lan, hoa cúc, nón lá…, được thêu hoặc vẽ tay tỉ mỉ. Mỗi bông hoa, chi tiết trang trí góp phần tôn lên nét đẹp của bộ trang phục truyền thống Việt Nam nói chung cũng như phụ nữ Việt nói riêng.

Các mẫu lễ phục thanh lịch, thêu tay tinh tế tại cửa hàng An Nghiêm.

Thương hiệu không chỉ mang đến những sản phẩm đẹp mắt mà còn sở hữu đội ngũ nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng tận tâm. Thời gian tới, An Nghiêm chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, tiếp tục mang đến những bộ trang phục áo dài, pháp phục với thiết kế mới để đáp ứng đa dạng nhu cầu người mặc.