Loạt sản phẩm đắt đỏ của Apple

LaserWriter là mẫu máy in được ra mắt năm 1985, có thể sử dụng chung bởi hơn 12 máy tính Macintosh khác nhau. Giá bán 7.000 USD (tương đương 16.000 USD theo tỷ giá hiện nay) của LaserWriter không quá đắt so với các doanh nghiệp trang bị hệ thống Macintosh. Đây cũng là một trong những máy in laser đầu tiên bán ra thị trường. Ảnh: Museums Victoria Collections.