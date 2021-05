Những thiết bị công nghệ được yêu thích nhất nửa đầu 2021

Sau gần một tháng tổ chức, Best Choice Award 2021 đã chọn ra 4 cái tên xứng đáng là những thiết bị công nghệ được độc giả yêu thích nhất trong nửa đầu năm 2021.

Sau gần một tháng tổ chức, Best Choice Award 2021 đã chọn ra 4 cái tên xứng đáng là những thiết bị công nghệ được độc giả yêu thích nhất trong nửa đầu năm 2021.

Best Choice Award 2021 là giải thưởng do Zing phát động, mong muốn tìm ra những sản phẩm công nghệ xuất sắc, đáng mua của năm theo từng hạng mục. Giải thưởng không chỉ tôn vinh những sản phẩm nổi bật trong thời gian qua, Best Choice Award còn là danh sách uy tín giúp người dùng tham khảo trước khi chọn mua.

Để phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ trong đời sống, giải thưởng năm nay bao gồm 4 hạng mục: Máy điều hòa, Smartphone, Máy giặt, Tai nghe. Mỗi hạng mục bao gồm 5 đề cử uy tín từ nhiều thương hiệu khác nhau. Kết quả giải thưởng được quyết định bởi bình chọn của độc giả.

Với hơn 43,67% lượt bình chọn từ độc giả, mẫu điều hòa đến từ hãng công nghệ Nhật Bản đã vượt qua 4 đề cử khác bao gồm Daikin Inverter 1 HP FTKA25VMVMV (24,93%), LG Inverter 2.5 HP V24ENF1 (19,14%), Samsung WindFree PM1.0 (9,77%) và Gree Multi XS (2,49%).

So với những đối thủ, Sharp AIoT AH-XP13YHW nổi bật hơn nhờ cân bằng được nhiều yếu tố như kiểu dáng đơn giản, nhỏ gọn, bảo vệ sức khỏe người dùng, tiết kiệm điện cùng hàng loạt tính năng thông minh đi kèm.

Điểm đặc trưng model này đến từ công nghệ Plasmacluster ion. Đây là công nghệ diệt khuẩn độc quyền của Sharp, được giới thiệu vào năm 2001 tại Nhật Bản.

Theo đó, Plasmacluster hoạt động trên cơ chế phân tán ion dương và ion âm vào không khí. Các ion gốc OH có tính oxy hóa cao sẽ bám vào bề mặt nấm mốc và vi khuẩn. Chúng sẽ phá vỡ cấu trúc protein bằng cách lấy đi nguyên tử H trên bề mặt các cấu trúc protein. Gốc (OH) sẽ kết hợp với (H) tạo thành nước (H2O) trong không khí.

Công nghệ này của Sharp được chứng nhận là có thể tiêu diệt 99% vi khuẩn, loại bỏ 99,9% virus H5N1 trong môi trường không khí. Tháng 9/2020, công nghệ Plasmacluster được chứng nhận là giảm 91,3% độ chuẩn lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Đây là một trong những công nghệ bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dùng có trên thị trường.

Bên cạnh đó, mẫu điều hòa này có thể kết nối với smartphone thông qua ứng dụng Sharp Air. Người dùng có thể dễ dàng tắt, mở, chuyển các chế độ của điều hòa bằng smartphone. Ngoài ra, ứng dụng còn hiển thị chất lượng không khí, công suất tiêu thụ điện hiện tại và biểu đồ thống kê của cả tháng.

Với 47,23% số người bình chọn, Galaxy S21 Ultra 5G đã giành chiến thắng áp đảo ở hạng mục smartphone tốt nhất nửa đầu 2021. Đây là điều dễ hiểu vì máy được trang bị màn hình lớn, cấu hình mạnh mẽ, camera chất lượng, đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng từ giải trí đến làm việc.

Đây là mẫu smartphone có màn hình lớn nhất trên thị trường. Theo đó, máy dùng màn hình 6,8 inch, độ phân giải Quad HD+, tần số quét 120 Hz. Model này mang đến khả năng hiển thị tốt, màu sắc rực rỡ và độ sáng cao.

Phần màn hình của Galaxy S21 Ultra 5G được làm phẳng thay vì cong 3D như trên các phiên bản trước. Theo một cuộc khảo sát của trang Gizmochina vào tháng 2/2020, có đến 71,7% người cho rằng thích dùng màn hình phẳng và chỉ 28,3% người muốn dùng màn hình cong.

Nhiều người cho rằng màn hình cong giúp thao tác vuốt dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của những model màn hình cong đến từ việc dễ bị vỡ khi rơi. Chi phí để sửa hoặc thay màn hình cong cũng đắt hơn so với màn hình phẳng.

Cấu hình của Galaxy S21 Ultra 5G đang nằm trong top đầu hiện nay với chip Exynos 2100, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 128 GB cùng viên pin 5.000 mAh. Máy được trang bị camera chính với độ phân giải lên đến 108 MP, quay video 8K, zoom quang 10X và tính năng Space Zoom 100X, mang đến hình ảnh chất lượng, đáp ứng tốt nhiều nhu cầu chụp ảnh khác nhau của người dùng.

Razer BlackShark V2 ghi điểm nhờ kiểu dáng tối giản khác biệt với đa số mẫu tai nghe gaming trên thị trường. Phần headband của tai nghe có màu đen tuyền, case nhựa, gọng nối mỏng, logo "rắn ba đầu" màu xanh lá neon nổi bật.

Cách thiết kế này của Razer mang đến tính đa dụng cho sản phẩm tốt hơn. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể sử dụng tai nghe với nhiều mục đích, không gian khác nhau như chơi game, nghe nhạc ở công viên, văn phòng hay đường phố.

Tai nghe có âm tần từ 12 Hz-28 kHz, đủ rộng để tái tạo hầu hết chi tiết âm thanh. Bên cạnh đó, chất âm của model không bị can thiệp bằng công nghệ quá nhiều nên đảm bảo sự chính xác cho game thủ. Âm trầm của thiết bị đảm bảo sự uy lực, dải middle vừa phải. Trong khi đó, phần treble của Razer BlackShark V2 rõ ràng và được tinh chỉnh nhẹ để giảm bớt cảm giác chói tai.

Razer BlackShark V2 là mẫu tai nghe hấp dẫn với mức giá 2,7 triệu đồng. Model này hướng đến người dùng cần tìm một chiếc tai nghe sử dụng được trên nhiều nền tảng, có micro rời, thiết kế trung tính, cảm giác đeo thoải mái, chất âm trung thực và cách âm khá tốt.

Xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào tháng 4/2021, Samsung AI Inverter WD14TP44DSB/SV nhanh chóng được nhiều người dùng chú ý. Theo đó, máy giặt của Samsung được độc giả bình chọn nhiều nhất với 40,48%.

Model này cho thấy Samsung đã nghiêm túc phát triển ngành hàng máy giặt, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Đây không còn là một chiếc máy giặt bình thường mà làm bạn, thấu hiểu mọi nhu cầu của người sử dụng.

Model này sở hữu 4 cảm biến giúp nhận biết khối lượng và độ bẩn quần áo. Từ đó, máy tối ưu lượng nước, nước giặt, xả và thời gian cho người dùng. Ngoài ra, model này có bảng điều khiển AI Control có thể tự động ghi nhớ, phân tích và đề xuất chế độ giặt phù hợp. Người dùng có thể điều khiển máy giặt bằng smartphone thông qua ứng dụng SmartThings.

Không chỉ thông minh, máy giặt của Samsung còn đảm bảo về chất lượng, giúp làm sạch quần áo và loại bỏ vi khuẩn. Theo đó, Samsung AI Inverter WD14TP44DSB/SV có công nghệ Hygiene Steam, loại bỏ 99,9% vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng nhờ kích hoạt hơi nước ở nhiệt độ cao thổi vào toàn bộ bề mặt và sâu bên trong từng kẽ vải.