Những thí sinh có chiều cao nổi bật ở chung kết Hoa hậu Việt Nam

Phương Anh có vóc dáng cân đối, số đo 82-61-90. Trước khi thử sức ở đấu trường nhan sắc lớn, người đẹp 22 tuổi giành giải Nhất cuộc thi Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, nhiều người nhận xét Phương Anh có gương mặt mang nhiều nét tương đồng với diễn viên Diễm My 9X. Chia sẻ với Zing, cô cho hay được so sánh với người nổi tiếng là điều may mắn. Tuy nhiên, Phương Anh khẳng định bản thân sẽ cố gắng hết sức để khán giả nhớ tới cô mà không phải bản sao của ai khác.