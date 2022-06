Những thay đổi đáng chú ý trên Mercedes-Benz GLC 2023

Mercedes-Benz GLC thế hệ mới sẽ được bán ra vào đầu năm sau. So với thế hệ hiện hành, xe có những cải tiến trong thiết kế và tiện nghi, tuy nhiên chưa có tùy chọn động cơ điện.

Sau một thời gian dài chờ đợi, Mercedes-Benz GLC thế hệ thứ 2 chính thức được giới thiệu. Thế hệ sản phẩm này được mang mã nội bộ X254. Không chỉ được thay đổi thiết kế, mẫu xe mới còn có những nâng cấp quan trọng trong hệ truyền động và tính năng công nghệ.

Bên cạnh phiên bản GLC 300 đã được giới thiệu tại Mỹ, các phiên bản hiệu suất gồm GLC 43 AMG và GLC 63 AMG cũng sẽ sớm xuất hiện, ngoài ra mẫu SUV này cũng sẽ có thêm biến thể plug-in hybrid.

Chưa có biến thể chạy điện

Điều gây tiếc nuối trên Mercedes-Benz GLC thế hệ mới chính là xe không có bất kỳ biến thể chạy điện nào. Trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô đang cố gắng điện hóa dòng sản phẩm của mình, Mercedes-Benz GLC vẫn đứng ngoài cuộc chơi.

Tuy nhiên, Mercedes-Benz có lý do để không tung ra GLC EV. Hãng đã có một mẫu SUV chạy điện là EQC, với kích thước và trang bị ngang tầm với GLC. Đây sẽ là lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV điện từ thương hiệu ngôi sao 3 cánh.

Đối với thị trường quốc tế, Mercedes-Benz mang đến 3 phiên bản: GLC 220 d 4MATIC, GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC. Phiên bản diesel GLC 220 d 4MATIC sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2.0L, công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm.

GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC đều được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L, công suất lần lượt là 204 mã lực và 258 mã lực. Hộp số 9 cấp 9G-TRONIC là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. GLC có 2 lựa chọn hệ thống treo: Agility Control hoặc treo khí nén Airmatic.

Ngoại hình đổi mới nhưng thiếu tính cách mạng

So với thế hệ cũ, Mercedes-Benz GLC 2023 có kích thước lớn hơn. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.716 x 1.890 x 1.640 mm, chiều dài tổng thể tăng 61 mm, chiều dài trục cơ sở 2.888 mm, tăng 15 mm so với thế hệ đầu tiên, trong khi chiều rộng không đổi.

Tuy nhiên thực tế phần thân trước và sau của xe được tăng lần lượt 7,6 mm và 48,2 mm, góp phần mở rộng không gian trong cabin và khoang hành lý.





Ở thế hệ mới, Mercedes-Benz GLC có những thay đổi khá tinh tế. Biểu tượng "ngôi sao 3 cánh" được lồng ghép nhiều hơn, như trên họa tiết lưới tản nhiệt và cả họa tiết ẩn trong cụm đèn hậu.

Đèn pha LED tiêu chuẩn được mở rộng, nối liền vào lưới tản nhiệt. Tùy thuộc vào phiên bản, lưới tản nhiệt trên GLC 2023 sẽ có hình dạng khác nhau. Các bản AMG GLC có cửa gió lớn hơn, các đường viền có nhiều tùy chọn màu sơn hơn, trong khi bản tiêu chuẩn có viền mạ chrome.

Thông thường các thế hệ xe mới thường được thay đổi ngoại hình triệt để, nhưng với GLC 2023, những thay đổi này chỉ mang tính "tiến hóa" từ thế hệ đầu tiên, chứ chưa phải là một "cuộc cách mạng" trong thiết kế.

Cabin rộng rãi, nhiều tiện nghi hơn

Ở thế hệ mới, Mercedes-Benz GLC có nội thất pha trộn sự sang trọng và tính công nghệ. Cabin của GLC 2023 đã được cải thiện nhiều và có thể thấy rõ điều đó, vật liệu da cao cấp xuất hiện khắp cabin, không chỉ ghế ngồi mà còn cả bảng điều khiển. Thậm chí ốp cửa ra vào và 2 bên bảng điều khiển trung tâm cũng có các chi tiết bọc da.

Mercedes-Benz cũng đã mang những tinh túy của hãng lên màn hình trung tâm với rất nhiều công nghệ. Nổi bật nhất là mặt đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và tùy chọn màn hình trung tâm kích thước lên đến 11,9 inch, độ phân giải 1.624 x 1.728, có thể xoay về người lái khoảng 7 độ. Màn hình này kết hợp với hệ thống giải trí MBUX 2 mới nhất.

Ngoài ra, nhiều tiện nghi mới cũng xuất hiện trên thế hệ GLC này, bao gồm kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây, nhận diện người lái qua vân tay...

Do chiều dài và trục cơ sở tăng lên, không gian nội thất của GLC 2023 cũng trở nên rộng rãi hơn đời cũ, đặc biệt là ở hàng ghế thứ 2 và khoang chứa hành lý.

Khoảng để chân của hành khách phía sau được mở rộng, kết hợp với thiết kế nội thất xa hoa, Mercedes-Benz GLC 2023 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thoải mái nhất. Dung tích khoang hành lý tăng 50 lít, đạt mức 600 lít. Khi gập hàng ghế thứ 2 xuống, dung tích khoang hành lý có thể lên đến 1.640 lít.





Công nghệ an toàn là điểm nổi bật của các dòng xe Mercedes-Benz, và GLC 2023 cũng không ngoại lệ. Mẫu SUV mới tiếp tục duy trì thành công từ thế hệ GLC facelift 2022, với xếp hạng an toàn 5/5 theo đánh giá của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), với 5 sao trong các bài kiểm tra va chạm trực diện và bên hông, và 4 sao trong bài kiểm tra lật xe.

Gói an toàn và hỗ trợ lái trên Mercedes-Benz GLC 2023 bao gồm hệ thống hỗ trợ đỗ xe hoàn toàn mới, cảnh báo làn đường, nhận diện biển báo, cảnh báo kéo xe... Ngoài ra, hãng xe Đức cũng đã cải thiện hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động, với khả năng kiểm soát xe ở tốc độ lên đến 100 km/h, gấp đôi so với mức 50 km/h trước đây.