Ảnh dựng iPhone 15 Plus với Dynamic Island

Dựa trên thông số bản vẽ, kích thước của iPhone 15 Plus (phải) là 160,87 x 77,76 x 7,81 mm, trong khi iPhone 14 Plus (trái) là 160,84 x 78,07 x 7,79 mm. Như vậy, thiết bị mới sẽ cao, hẹp và dày hơn một chút so với bản tiền nhiệm. Nếu nhìn kỹ, viền màn hình trên iPhone 15 Plus cũng mỏng hơn.