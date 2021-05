Những thảo dược hỗ trợ ngừa nhiệt miệng

Với công dụng giải độc và làm mát, nhiều loại thảo dược như rau má, rau đắng, rau ngót… có khả năng làm giảm các triệu chứng khó chịu của nhiệt miệng.

Nhiệt miệng (lở miệng) ảnh hưởng đến sinh hoạt, ăn uống, giao tiếp. Có rất nhiều cách chữa nhiệt miệng, đơn cử là dùng các loại thảo dược lành tính, không gây tác dụng phụ.

Nhiệt miệng gây cảm giác khó chịu.

Chị Nguyễn Thị Trúc Phương (37 tuổi, Bến Tre) cho biết hay bị nhiệt miệng vào mùa nắng nóng. Trước đây, chị bị một vài hôm là khỏi, vết loét không to và không lan rộng. Nhưng về sau, chị bị nhiệt thường xuyên hơn, vết loét sưng nóng, đau rát lại ngứa râm ran.

“Nhiệt miệng khiến tôi thêm bực dọc, mệt mỏi lại còn không ăn uống gì được. Hễ ăn là đau phát khóc. Tôi đã lên mạng tìm hiểu nhiều cách nhưng bệnh vẫn tái đi phát lại”, chị Trúc Phương tâm sự.

Vì vết loét to hơn, lan ra nhiều chỗ và nhất là bệnh vẫn lặp lại thường xuyên, chị Trúc Phương quyết định tìm đến phương pháp sử dụng thảo dược để giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc từ bên trong. Chị sử dụng các thảo dược như rau má, rau đắng... giã nhuyễn lọc lấy nước uống thì thấy nhiệt miệng đỡ hơn.

Chị Phương tìm hiểu sản phẩm ngừa nhiệt miệng từ thảo dược.

Khi nhắc đến những cây thuốc dân gian có tác dụng chữa nhiệt miệng, ta không thể không nhắc đến rau má. Nước rau má vừa để giải khát, vừa có công dụng lớn trong việc thanh nhiệt, giải độc, chữa nhiệt miệng. Bạn chỉ cần giã nhuyễn rau má, vắt lấy phần nước và uống thay nước lọc.

Song song đó, rau đắng đất cũng là loại rau quen thuộc để giải độc, hỗ trợ điều trị nhiệt miệng. Ngoài ra, chị Trúc Phương còn sử dụng nước chanh để bổ sung vitamin C.

Rau má và chanh có công dụng thanh nhiệt.

Tuy nhiên, do quá bận rộn chuyện gia đình và công việc, chị Trúc Phương không có nhiều thời gian để sơ chế nước uống từ thảo dược. Do vậy, chị đã thử tìm hiểu các sản phẩm hỗ trợ điều trị nhiệt miệng có thành phần từ các loại thảo dược mình thường dùng. Sau khi đã xem xét kỹ lượng, chị chọn sử dụng Sủi thanh nhiệt Livecool. Một thời gian sau khi sử dụng, chị Trúc Phương cho biết mình đỡ bị nhiệt miệng hơn.

