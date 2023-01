Những thành tích nổi bật của Asian School

Những năm qua, Trường Quốc tế Á Châu - Asian School đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú, giành nhiều giải thưởng thể thao, nghệ thuật và thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Tính đến năm 2022, Asian School có 777 giải học sinh giỏi cấp quận và thành phố; 776 giải thể thao, nghệ thuật, năng khiếu quốc gia và quốc tế.

Riêng trong năm học 2021-2022, có 28 học sinh Asian School mang về giải cao trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 1 giải nhất (môn Ngữ văn), 11 giải nhì (môn tiếng Anh, Sinh học), 16 giải ba (môn tiếng Anh, Sinh học, Ngữ văn, Vật lý, Toán, Lịch sử).

Học sinh Asian School liên tục ghi dấu ấn tại các kỳ thi, giải thể thao, nghệ thuật.

Nhiều năm qua, học sinh Asian School không chỉ giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp 100%, mà còn đạt phổ điểm ngày càng cao. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, em Trần Đoàn Minh Thùy là một trong ba thí sinh đạt điểm thi cao nhất TP.HCM với tổng điểm 54. Đồng thời, đây cũng là thí sinh có kết quả tổ hợp các môn khoa học tự nhiên cao nhất thành phố, điểm trung bình 9,04.

Cũng trong kỳ thi này, 94% học sinh lớp 12 được miễn bài thi ngoại ngữ nhờ có chứng chỉ TOEIC, TOEFL ITP… Trong đó, hơn 17% học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên, nhiều em đạt IELTS từ 8.0. Qua các năm, tỷ lệ này luôn ở mức cao.

Không chỉ giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp 100%, trường có tỷ lệ học sinh được miễn thi môn ngoại ngữ khá cao.

Có lợi thế về nền tảng ngoại ngữ, hơn 2.803 học sinh Asian School chuyển tiếp du học đến 492 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Các em liên tục giành học bổng và trúng tuyển vào những trường đại học danh tiếng thế giới như Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, Singapore Management University, National University of Singapore…

Sau khi tốt nghiệp từ Trường Quốc tế Á Châu, hàng nghìn học sinh đã chuyển tiếp du học thành công.

Những con số trên phần nào minh chứng cho chiến lược phát triển đúng đắn của Asian School. Nhà trường hướng đến xây dựng môi trường học tập chất lượng cao chuẩn quốc tế, giúp các em phát huy thế mạnh, phát triển toàn diện ngoại ngữ, tri thức và kỹ năng, trở thành thế hệ trẻ năng động, sáng tạo.

Từ ngôi trường này, các em hoàn thiện kiến thức, nhân cách, tự tin ghi dấu ấn tri thức trong hành trình hội nhập thế giới.