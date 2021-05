Những thành phố nào ở nước ta chỉ có phường, không có xã?

2. TP Bắc Ninh hiện có bao nhiêu phường? 19

TP Bắc Ninh là tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Ninh, nằm ở phía nam sông Cầu nổi tiếng. Thành phố hiện có 19 phường, không có xã, gồm: Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh, Suối Hoa, Ninh Xá, Tiền An, Vệ An, Vạn An, Kinh Bắc, Đại Phúc, Võ Cường, Vân Dương, Hạp Lĩnh, Phong Khê, Khúc Xuyên, Khắc Niệm, Hòa Long, Kim Chân và Nam Sơn. Ảnh: Cổng TTĐT TP Bắc Ninh.